Rimini Marathon, Giacobazzi e Tuccitto i favoriti: tra le donne attenzione alla sorpresa Ceccolini

Tra i favoriti anche il misanese Zanni e la regina delle maratone Federica Moroni

Domenica prossima (19 aprile) si correrà l'edizione 2026 della Rimini Marathon, vinta un anno fa da Daniele Massetti, al traguardo in 2 ore, 39 minuti e 50 secondi. Il grande favorito, secondo gli addetti ai lavori, è il modenese Alessandro Giacobazzi, 24 anni, campione italiano di maratona a Ravenna nel 2022, bronzo a squadre a Pasqua, con l'Italia, nella maratonina di Antalya in Turchia. Potrebbero insidiarlo due bergamaschi: il 31enne Nadir Cavagna, alla terza maratona in carriera, e il 21enne Nicola Bonzi, quinta maratona in carriera, secondo a Verona nel 2023 e vice campione italiano. Tra i romagnoli, occhi puntati sul 33enne Enrico Bartolotti e il 34enne del Team Misano Marco Zanni, all'esordio assoluto nella competizione. Gli addetti ai lavori indicano infine due possibili protagonisti: il romano Umberto Persi, 40 anni, vincitore della maratonina di Latina 2026, e il 29enne Samuele Cassi, otto maratone in carriera, secondo aal Mugello nel 2025.

Il tuo browser non supporta l'elemento audio. intervista di Riccardo Valentini Roberto Brighenti, speaker ufficiale della Rimini Marathon

In campo femminile la grande favorita è la 29enne siciliana Alessia Tuccitto. Vive e si allena a Mantova, seguita dall'ex azzurro Marco Salami. Per lei è la quinta maratona in carriera: nel 2024 ha vinto il titolo italiano a San Felice Circeo. La sua principale rivale è una giovane talentuosa podista, la piemontese Isabella Caposieno, 23 anni. Tra le tenaci ultrarunner, si segnala il nome della 45enne Ilaria Bergaglio, alessandrina, specialista delle 50 km, vincitrice femminile alla 100 km del Passatore, edizione 2025. Un anno fa a Rimini arrivò seconda. La romagnola Daniela Valgimigli, 41 anni, sarà all'ottava maratona, prima partecipazione alla Rimini Marathon, mentre il tifo di casa andrà alla riminese Federica Moroni, un'istituzione del podismo: per lei 5 titoli italiani sui 50 km e 4 Rimini Marathon vinte, l'ultima un anno fa. Nel 2024 la Moroni è stata prima al traguardo, tra le donne, nella 100 km del Passatore. Tra le outsider fari puntati sulla 30enne gabiccese Sara Ceccolini, alla sua partecipazione.