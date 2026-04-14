Rimini Marathon passa anche a Misano: come cambia la viabilità domenica 19 aprile

Le linee di trasporto pubblico che transitano sulla statale 16 Adriatica non subiranno variazioni ma potrebbero accumulare ritardi

Domenica 19 aprile, in occasione del passaggio della Rimini Marathon a Misano Brasile e Misano Mare, sarà interdetta la circolazione sulle strade interessate dalla manifestazione. Il Presidio della Polizia Locale di Misano Adriatico rende noto che, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 circa, sarà chiusa totalmente al traffico via Litoranea Nord, dal confine con Riccione a via Litoranea sud; sarà interdetto il transito su via del Mare e via della Stazione, rispettivamente nei tratti tra Via Della Stazione a Via Litoranea Nord, da via Del Mare a via Petrarca e da via Petrarca a via Litoranea sud, con chiusura corsia di marcia in direzione Rimini. Via Litoranea Sud sarà chiusa totalmente da via Repubblica a Piazza Colombo e saranno chiuse totalmente anche Via Calle dei Mercanti fino a Piazza Ischia e via Passeggiata dei Fiori.

Nelle ore di chiusura delle strade sarà consentito l'accesso al parcheggio “Il Sole” di Via Del Mare e dalle ore 12:30 circa sarà consentito l'accesso al parcheggio “Il Gabbiano”. L'accesso nella zona centro di Misano Mare potrà avvenire da via Garibaldi - Liguria e l’uscita sarà consentita su via Della Stazione da via Petrarca in direzione sud. Per la zona di Misano Brasile, l'accesso e il deflusso saranno consentiti esclusivamente da Via Del Mare/ Via Della Stazione (rotatoria principale con fontana).

Si consiglia di organizzarsi in anticipo tenendo conto delle modifiche e limitazioni della circolazione che saranno disposti.

Per la sicurezza degli atleti, su tutte le strade interessate dal passaggio della competizione non sarà consentita la sosta di veicoli: dalle ore 8:00, pertanto, verrà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei mezzi.

Le linee di trasporto pubblico che transitano sulla statale 16 Adriatica non subiranno variazioni ma potrebbero accumulare ritardi dovuti al congestionamento del traffico.