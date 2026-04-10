Rimini Marathon, sale l'attesa: nuovo percorso e numeri da record. Oltre 10000 partecipanti

L'evento sportivo in programma nel weekend del 19 aprile

Una grande festa per tutta la comunità, con atleti da ogni parte di Italia e dall'estero, a darsi battaglia sportiva tra i luoghi più iconici di Rimini, con il passaggio successivo sui lungomari di Misano e Riccione. Dal 17 al 19 aprile torna la Rimini Marathon, cinque eventi in un weekend, con il clou rappresentato dalla gara di domenica, la maratona di 42 km, che prenderà il via alle 9, mezz'ora dopo la partenza della mezza maratona. Quest'anno è prevista una massiccia partecipazione: 10.000 persone complessivamente, 2100 i runner in gara alla maratona. Sarà come di consueto un grande momento di sport, ma anche di partecipazione e inclusione: è previsto infatti anche il raduno nazionale degli spingitori di carrozzine, con 57 carrozzine e 221 spingitori che partiranno tra mezza e maratona, alle 8.45 di domenica 19 aprile. Anche questo è un numero da record.

"La macchina organizzativa è importante, ma dopo 11 anni l'esperienza l'abbiamo. Abbiamo quella giusta tensione che serve in questi momenti: i numeri sono importanti, la competizione è importante. Saremo pronti e capaci a superare quest'esame", commenta Simone Campolattano, vicepresidente e socio fondatore dell'associazione Rimini Marathon.

Il tuo browser non supporta l'elemento audio. Simone Campolattano

La Rimini Marathon avrà quest'anno una maggior attenzione mediatica, perché è la gara che incoronerà il campione italiano assoluto di maratona, la più importante competizione italiana della disciplina. Come detto, oltre a maratona e mezza maratona su 21 km, sono in programma anche la Ten Miles non competitiva da 16 km, la Family Run da 8 e la Kids Run da 1. La grande novità della Rimini Marathon 2026 è rappresentata dal percorso: il villaggio della manifestazione verrà allestito in piazzale Fellini, mentre la partenza avverrà alla rotonda Lucio Battisti, di fronte al Grand Hotel. Gli atleti attraverseranno il centro storico e i luoghi iconici di Rimini: il Corso d'Augusto, le piazze Malatesta e Cavour, poi il tracciato tornerà verso il mare, attraversando i lungomari di Rimini, Riccione e Misano. Il rientro a Rimini avverrà costeggiando il mare, con l'arrivo in viale Beccadelli.

"Siamo felici di accogliere e supportare come amministrazione comunale la Rimini Marathon che fa numeri importanti, con tantissime persone che vengono da tutta Italia e trascorreranno il weekend in città. Supportiamo con gioia questa organizzazione", evidenzia l'assessore Francesco Bragagni.