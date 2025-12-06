Rimini, marciapiede rifatto ma sparisce la pedana: disabile bloccato davanti alla Posta

La segnalazione di un cittadino

Segnalazione di un lettore: "Salve, sono invalido al 100% e mi sposto solo in carrozzina elettrica. Abito in via Antonio Beltramelli a Rimini e il mio ufficio postale è in via Giacinto Gallina. Venerdì avevo bisogno di fare delle operazioni in posta, ma arrivato lì, ho notato che avevano rifatto attorno al palazzo il marciapiede nuovo, dimenticandosi di rifare lo scivolo che prima c'era ed era l'unico scivolo per permettere di disabili di entrare in posta". Il lettore chiede un intervento di Poste Italiane o del Comune di Rimini.