Rimini, maxi piano di cantieri a monte della Statale 16: scuole, sport e servizi al centro degli interventi

22 milioni per la circonvallazione e nuovi interventi

"Dall'edilizia scolastica agli impianti sportivi, dai cimiteri agli spazi pubblici: acceleriamo su un programma che trasforma il volto della città a monte della Statale". Così l'amministrazione comunale di Rimini traccia un bilancio sui cantieri attualmente aperti e su quelli in procinto di partire, entro l'estate, e che riguardano il quadrante urbano a monte della Statale 16, finanziati da risorse comunali, contributi di altri enti e fondi Pnrr, aggiornando il programma di edilizia pubblica e qualità urbana del Comune.

Il cantiere di maggiore rilevanza economica riguarda la conversione dell'RdsStadium in Centro Federale della Federazione Italiana Danza Sportiva, operazione da quattro milioni di euro finanziata dal Pnrr ora in fase di collaudo. Nei tre cimiteri comunali di San Lorenzo in Correggiano, Santa Cristina e Santa Aquilina e San Lorenzo in Monte proseguono lavori per circa 775mila euro complessivi, mentre 100mila euro sono destinati alla Casa del Volley e al centro sportivo di Rivabella Entro giugno partiranno invece i lavori per i tre presidi del Nodo Territoriale della Salute di Via Pintor, Santa Giustina e Via Giuliano da Rimini, con 150mila euro per trasformarli in sedi definitive di un servizio sanitario di prossimità. A luglio ripartirà il cantiere sull'ex Area Ghigi, 360mila euro per la messa in sicurezza di uno spazio che pesa da tempo sul tessuto urbano. L'estate sarà anche la stagione dei lavori nei sei plessi di scuola dell’infanzia: Grillo Parlante, Quadrifoglio, Cappellini, Coccinella e Cucciolo, Girotando e De Amicis, per 300mila euro da completare prima dell'avvio del nuovo anno scolastico. In corso di esecuzione anche l'intervento per la mensa scolastica della scuola primaria "Mario Lodi", anch'esso a valere su fondi europei per 252mila euro. Sul versante infrastrutturale avanza il cantiere del nuovo ponte ciclopedonale sul torrente Ausa in Via Barattona, 350mila euro per ripristinare un collegamento interrotto dal 2016 tra il Villaggio 1° Maggio e la zona di Grottarossa. Procedono le attività propedeutiche alla circonvallazione di Santa Giustina, opera da 22,2 milioni in capo ad Anas con avvio previsto a giugno: due chilometri di bretella viaria per decongestionare il centro abitato e migliorare i collegamenti con il polo fieristico e il casello autostradale.

"Il quadro si arricchisce ulteriormente quando si allarga lo sguardo ai cantieri già avviati nelle settimane scorse e che completano la mappa della trasformazione urbana in atto", evidenzia l'amministrazione comunale. Nel dettaglio Via Dogana ha visto l'avvio dei lavori il 20 maggio: 79.400 euro per riasfaltare 1.675 metri quadrati di carreggiata, introdurre un senso unico in direzione monte, realizzare un percorso pedonale protetto con 80 dissuasori in ghisa e due nuovi attraversamenti. L'opera, affidata ad Anthea, è attesa da tempo dai residenti di questa strada residenziale che collega Via Marignano alla Statale 72. Sempre Anthea è al lavoro nel Borgo dei Ciliegi e in Via del Lupo, dove i camminamenti e i percorsi pedonali sono oggetto di una riqualificazione che restituisce sicurezza e decoro a due quartieri densamente abitati.

“Questo piano di interventi - chiosa l'amministrazione comunale - testimonia un impegno concreto e costante verso i quartieri a monte della Statale 16, un quadrante della città a cui questa Amministrazione dedica attenzione prioritaria da anni. Non si tratta di interventi episodici, ma di una strategia organica che ha richiesto un lavoro intenso di programmazione, reperimento delle risorse e coordinamento tra soggetti diversi. Investire sulla qualità urbana di questi quartieri significhi investire sulla qualità della vita di migliaia di cittadini: più sicurezza, più servizi, più connessioni".