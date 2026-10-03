Rimini, minaccia due giovani con una bottiglia di vetro per rubar loro il monopattino: arrestato

All'arrivo della Polizia, l'uomo ha cercato di mescolarsi tra le persone su un autobus

Lo scorso 29 settembre un uomo di nazionalità straniera è stato arrestato a Rimini, per l'ipotesi di reato di rapina aggravata. Erano le 13.15 dello scorso martedì, quando una pattuglia della Polizia, impegnata nei consueti servizi di controllo del territorio, è stata fermata da un giovane, che ha indicato l'uomo poi arrestato: quest'ultimo, alla vista degli agenti ha abbandonato il monopattino e ha provato a far perdere le proprie tracce, salendo su un autobus. Il suo tentativo è stato vano. La Polizia ha poi ricostruito l'accaduto: l'uomo aveva minacciato il ragazzo e un suo amico, brandendo anche una bottiglia di vetro, rubando a quest'ultimo il monopattino, mentre l'amico, che era in bici, aveva poi fermato la pattuglia. L'arrestato ha precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e la persona. Si trova ora nel carcere dei Casetti di Rimini, in attesa del processo.