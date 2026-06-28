Rimini, minaccia il titolare dell'hotel poi sfascia il dehors lanciando le sedie

Il giovane è stato poi arrestato dalla Polizia

Questa mattina (domenica 28 giugno) la Polizia ha arrestato un giovane tunisino, per l'ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Intorno alle 5.30 è scattato l'intervento della Polizia in un hotel di Bellariva, dove era stata segnalata, dal personale della struttura, la presenza di una persona in stato di alterazione psicofisica. Il titolare aveva cercato di calmarlo, ma in tutta risposta era stato minacciato dal giovane. Quest'ultimo aveva di fatto impugnato la base di metallo di un tavolino, per poi dirigere la propria attenzione sulle sedie del terrazzo, lanciandole contro il dehors, danneggiandolo. All'arrivo degli agenti, il giovane li ha aggrediti a calci e pugni, prima di essere bloccato e arrestato. Domani (lunedì 29 giugno) sarà processato per direttissima.