Rimini: minacciato di morte con un coltello per un pacchetto di sigarette. Due denunciati

Identificate 145 persone e controllati 75 veicoli. Sequestrati droga e coltelli

Controlli serrati nelle scorse ore da parte dei Carabinieri di Rimini: le pattuglie delle Stazioni dipendenti e del locale Nucleo Operativo e Radiomobile hanno identificato 145 persone e controllato 75 veicoli. Il bilancio è di sei denunce in stato di libertà, sei patenti ritirate per guida sotto l'influenza dell'alcol, sequestri di stupefacenti e strumenti atti all'offesa.

Lotta ai reati contro la persona e il patrimonio

A Miramare, due giovani di 19 e 22 anni, armati di coltello, hanno minacciato di morte un ventenne riminese e si sono fatti consegnare un pacchetto di sigarette. I militari dell'Arma, prontamente intervenuti, sono riusciti a intercettare i presunti rapinatori, a sequestrare l'arma bianca di 12 cm di lama e a denunciarli in stato di libertà per i reati di concorso in rapina aggravata e porto abusivo di oggetto atto ad offendere.

A Bellariva, a seguito di un controllo alla circolazione stradale, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno sorpreso a bordo di un'auto rubata un 48enne cittadino albanese. Il veicolo è stato restituito alla legittima proprietaria, mentre l'uomo è stato deferito alla locale Autorità Giudiziaria per il delitto di ricettazione.

Analogamente, i militari della Stazione di Rimini, in centro città, hanno controllato un 18enne albanese in sella a una bicicletta elettrica rubata. Il velocipede è stato restituito al proprietario e il ragazzo è stato deferito alla locale Procura della Repubblica per il reato di ricettazione.

A Torre Pedrera, i Carabinieri di Viserba hanno proceduto al controllo di due cittadini marocchini di 23 e 42 anni che portavano in luogo pubblico, senza possederne titolo o giustificazione, due coltelli con lama di 12 cm. Le armi bianche sono state sottoposte a sequestro e della vicenda è stata data comunicazione alla Procura della Repubblica di Rimini.

Sicurezza stradale e decoro urbano.

La patente è stata ritirata per guida in stato di ebbrezza alcolica a quattro utenti della strada sorpresi alla guida con tassi alcolemici superiori al limite consentito, mentre due trentenni si sono rifiutati di sottoporsi all'esame dell'etilometro.

Infine, nell'ambito dei medesimi controlli, quattro persone sono state segnalate alla locale Prefettura quali presunti assuntori di sostanze stupefacenti (crack, cocaina e marijuana).