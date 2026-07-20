Rimini, minacciato in zona Marina Centro: "Dammi i soldi". Al rifiuto colpito con un pugno

L'aggressore è stato arrestato

Un uomo di nazionalità italiana è stato arrestato a Rimini, ieri mattina (domenica 19 luglio), per l'ipotesi di reato di rapina. La Polizia è intervenuta alle 7.30 circa in zona Marina Centro, a seguito della telefonata di una persona che era stato avvicinato dall'uomo, poi identificato e arrestato: quest'ultimo gli aveva chiesto del denaro come ricompensa per un banale favore (indicargli dove fossero i bagni pubblici), passando dalle minacce alle vie di fatto, con un pugno sferrato al viso. A quel punto l'aggredito era stato costretto a cedergli una somma di denaro. La Polizia, una volta sul posto, ha avviato le ricerche dell'aggressore, fermato e trovato ancora in possesso dei soldi, poi restituiti al legittimo proprietario. Sul capo del fermato sono risultati precedenti di polizia. È scattato così l'arresto.