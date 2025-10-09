Altarimini

Rimini, Mini si opera: sabato con il Perugia rosa però quasi al completo

Da valutare le condizioni di Ferrarini

A cura di Riccardo Giannini Redazione
09 ottobre 2025 12:20
Mattia Mini dovrà operarsi, dopo aver riportato in allenamento la rottura subtotale del legamento crociato anteriore. Lo ha comunicato il Rimini in una nota. Solo dopo l'operazione - data non comunicata - sarà possibile definire i tempi di guarigione. In vista della gara di sabato prossimo a Perugia (fischio di inizio ore 14.30), mister D'Alesio dovrebbe avere la rosa al gran completo, Mini a parte: da valutare solamente le condizioni di Ferrarini. Il tecnico dovrebbe confermare la formazione tipo, con il ballottaggio tra Asmussen, Gemello e Leoncini, e con la possibilità di inserire a partita in corso elementi di valore come Bassoli e Fiorini. Di fronte un Perugia in crisi, allenato da Piero Braglia e con Megelaitis non al meglio. Il lituano sta svolgendo allenamento differenziato, ma dovrebbe fare parte dei convocati.

