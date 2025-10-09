Rimini, Mini si opera: sabato con il Perugia rosa però quasi al completo

Da valutare le condizioni di Ferrarini

Mattia Mini dovrà operarsi, dopo aver riportato in allenamento la rottura subtotale del legamento crociato anteriore. Lo ha comunicato il Rimini in una nota. Solo dopo l'operazione - data non comunicata - sarà possibile definire i tempi di guarigione. In vista della gara di sabato prossimo a Perugia (fischio di inizio ore 14.30), mister D'Alesio dovrebbe avere la rosa al gran completo, Mini a parte: da valutare solamente le condizioni di Ferrarini. Il tecnico dovrebbe confermare la formazione tipo, con il ballottaggio tra Asmussen, Gemello e Leoncini, e con la possibilità di inserire a partita in corso elementi di valore come Bassoli e Fiorini. Di fronte un Perugia in crisi, allenato da Piero Braglia e con Megelaitis non al meglio. Il lituano sta svolgendo allenamento differenziato, ma dovrebbe fare parte dei convocati.