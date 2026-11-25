Calcio Eccellenza Rimini, mister Gadda squalificato fino al 23 dicembre

Per l'espulsione di Massa Lombarda il tecnico sarà in tribuna per tre partite. Multa al club biancorosso di 150 euro

In seguito all'espulsione di Massa Lombarda dopo il gol partita della squadra di casa, il tecnico del Rimini Massimo Gadda è stato squalificato finoi al 23 dicembre.

Questa la motivazione: "Gadda si avvicinava all'assistente nr. 1 dell'arbitro contestando una decisone tecnica. Espulso, il Gadda avvicinava il Direttore di gara appoggiava entrambe le mani sul torace dell'arbitro senza tuttavia arrecare danni fisici. A fine gara entrava indebitamente sul terreno di gioco avvicinava nuovamente l'assistente nt. 1 dell'arbitro reiterando le proteste".

Gadda non potrà quindi guidare i suoi ragazzi domenica nella gara interna con la Comacchiese, nella partita sul campo della Savignanese del 6 dicembre e nella gara casalinga con il Valsanterno del 12 dicembre. Poi ci sarà la sosta per le festività natalizie. Farà il suo ritorno a bordo campo il 6 gennaio in occasione della prima giornata di ritorno, al "Romeo Neri", avversaria la Sammaurese.

Sanzionata anche la società con una multa di 150 euro per intemperanze dei propri sostenitori.

