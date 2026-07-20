Rimini, modifiche in arrivo per il regolamento sulle antenne: novità sono le "aree preferenziali"

Aree nelle quali l'installazione delle antenne è ritenuta maggiormente compatibile con il principio di minimizzazione dell’esposizione della popolazione

La I e III commissione consigliare di Rimini, in seduta congiunta, hanno espresso parere favorevole all’aggiornamento del regolamento comunale per gli impianti di telefonia mobile, introdotto nel 2022. La novità principale è l'inserimento della definizione di "aree preferenziali": aree individuate dal Piano Comunale e relativa mappa, nelle quali l'eventuale insediamento delle infrastrutture di telefonia mobile è ritenuto, in via prioritaria, maggiormente compatibile con il principio di minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. "Si tratta, quindi, di una formula che permette, compatibilmente con le esigenze di sviluppo e di copertura della rete rappresentate dagli operatori, di andare ulteriormente a ottimizzare la richiesta di installazione di impianti con le esigenze dell’amministrazione, con particolare riferimento alla tutela dei siti sensibili individuati ai sensi della normativa vigente, ad un corretto ed equilibrato assetto urbanistico e territoriale e la tutela degli elementi ambientali e paesaggistici", spiegano da palazzo Garampi.

Via libera dalla Commissione anche allo spostamento richiesto dagli operatori (Inwit, Tim tramite FiberCop e Vodafone + Fastweb) dell’impianto di telefonia attualmente presente in Viale Losanna. L'impianto sarà ricollocato all’Aeroporto Fellini su un’altra infrastruttura già esistente ma attualmente priva di impianti, a seguito di procedura espropriativa che sta interessando l'area di Viale Losanna e legata al progetto di sviluppo dello scalo riminese.