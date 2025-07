Rimini: molte persone ancora senza nullaosta per il lavoro stagionale

La segnalazione arriva da un lettore di Altarimini.it

A Rimini molte persone non hanno ancora ricevuto il nullaosta previsto dal Decreto Flussi per il lavoro stagionale nel settore turistico. La segnalazione arriva da un lettore di Altarimini.it:

"Sono mesi che numerose domande sono state presentate alle Prefetture competenti, ma i tempi di attesa per l’esame e il rilascio delle autorizzazioni si stanno prolungando ben oltre quanto ragionevolmente prevedibile, creando un enorme disagio sia per chi attende una risposta sia per le aziende coinvolte".

"La lentezza e la scarsa comunicazione stanno generando ansia, incertezza e un blocco che rischia di compromettere la regolarità delle attività turistiche in una fase cruciale.

Chiedo cortesemente che venga fatta chiarezza e che si possa dare voce a questa situazione, affinché si possa intervenire per sbloccare questo impasse."