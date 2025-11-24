Rimini: Movimento 5 Stelle e senatore Croatti ripuliscono la spiaggia e il parco Briolini

Il movimento ha partecipato alla decima edizione dell'iniziativa "Alberi per il Futuro"

Anche quest’anno il Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Rimini, insieme al senatore Marco Croatti, ha partecipato alla decima edizione di “Alberi per il Futuro”, iniziativa che unisce tutela dell’ambiente e partecipazione civica.

Gli attivisti hanno preso parte a un’azione diretta di cura e riqualificazione del Parco Briolini, ripulendo e riordinando l’area per renderla più vivibile per i cittadini. Le operazioni si sono poi estese alla spiaggia adiacente, con la raccolta dei rifiuti lasciati dalle recenti piogge.

Il M5S rimarca l’importanza del civismo e annuncia nuove iniziative sul territorio per coinvolgere i riminesi nella tutela dell’ambiente, puntando a risultati concreti più che a clamore mediatico.