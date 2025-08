Rimini: nasce il gruppo Civivo per la cura del cimitero di San Lorenzo

Sette volontari formano Civivo per mantenere pulito e decoroso il cimitero di San Lorenzo. Il gruppo si unisce a quello già consolidato del cimitero di Casalecchio

È nato lo scorso mese il gruppo Civivo del cimitero di San Lorenzo, che si aggiunge al già consolidato gruppo del cimitero di Casalecchio, per garantire la cura e il presidio delle aree cimiteriali del territorio comunale. L'iniziativa testimonia l'impegno dei cittadini volontari nel mantenere il decoro di questi luoghi di memoria e raccoglimento.

Le aree cimiteriali attualmente presidiate dai volontari Civivo sono due: il cimitero di Casalecchio in via Marano n. 21 e quello di San Lorenzo Monte in via Carpi n. 7. Civivo che sono nati dalla richiesta da parte dei cittadini di costituire gruppi di volontari per la necessità di presidiare queste aree, provvedendo alla pulizia e alla cura per preservare il decoro di luoghi così significativi per la comunità.

Il gruppo Civivo del cimitero di San Lorenzo è stato costituito con recentissimo provvedimento del luglio 2025, su proposta di alcuni cittadini residenti nella zona adiacente al cimitero, per effettuare interventi che possano restituire e mantenere pulita e curata l'area. I 7 volontari che compongono il gruppo intendono effettuare la pulizia periodica dei vialetti interni all'area, predisporre aiuole e segnalare agli uffici comunali di competenza eventuali criticità.

La costituzione di questo nuovo gruppo risponde a specifiche necessità del territorio: l'area circostante al cimitero presentava infatti una vegetazione invadente sui loculi e la presenza di nidi di calabroni e altri insetti, che causavano disagio ai familiari durante le visite ai propri cari. Per questo motivo l'ufficio competente ha attivato nelle scorse settimane Anthea per un importante intervento di sfalcio dell'intera area.

Il gruppo del cimitero di Casalecchio era stato costituito con un provvedimento del gennaio 2012 su proposta di alcuni cittadini che intendevano contrastare alcuni comportamenti scorretti, come lo scarico di rifiuti e materiale edile nelle adiacenze del parcheggio antistante il cimitero. Grazie al loro impegno, quello che era un luogo semi abbandonato e trascurato si è trasformato in un piccolo giardino fiorito all'ingresso dell'area cimiteriale.

Attualmente il gruppo di Casalecchio è composto da 3 volontari che provvedono alla pulizia dei vialetti e camminamenti del cimitero, alla potatura della vegetazione invadente sui loculi o lapidi e al controllo pressoché quotidiano sul corretto utilizzo e funzionamento delle fontanelle collocate all'interno dell'area. Periodicamente i volontari si coordinano con Anthea per l'apporto di materiale necessario a sistemare le criticità dell'area parcheggio.

La posizione periferica dei cimiteri li rende in alcuni casi esposti e vulnerabili a comportamenti scorretti e talvolta vandalici. La presenza e il presidio di gruppi di cittadini organizzati in Civivo costituisce un importante deterrente a tali comportamenti. I volontari nel corso delle loro operazioni, indossano gilet con il logo del Civivo e sono dotati degli attrezzi necessari per svolgere le attività di pulizia e manutenzione, rappresentando un prezioso supporto per la cura di questi luoghi di memoria della nostra comunità.