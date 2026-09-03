Rimini, nasce il progetto per rilanciare gli hotel indipendenti tra marketing e tecnologia

Brandnamic Unlimited acquisisce il 60% di Èdita. Nella nuova compagine anche Albergatore Pro ed Ellepì Solution

Nasce a Rimini la prima agenzia italiana full service per hotel indipendenti: una nuova realtà pensata per offrire agli albergatori, all’interno di un unico progetto, tutto ciò che serve per posizionarsi sul mercato, raggiungere il cliente giusto e aumentare le performance della propria struttura.

A dare vita al progetto è l’operazione che vede Brandnamic Unlimited, multinazionale specializzata in soluzioni software e Marketing Tech per l’ospitalità, acquisire il 60% della riminese Èdita, azienda specializzata in soluzioni di web marketing e comunicazione, software e digital per il settore alberghiero e aziendale.

La nuova compagine societaria sarà composta da Brandnamic Unlimited con il 60%, Albergatore Pro con il 30% ed Ellepì Solution con il 10%. La guida operativa sarà affidata a Enrico Pozzi, nominato Amministratore Delegato di Èdita.

L’accordo è stato presentato ufficialmente giovedì 3 settembre al Savoia Hotel Rimini, nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato Gian Marco Montanari, CEO di Albergatore Pro, Filippo Bonucci, Aldo Saporetti e Sandra Lucchi, fondatori di Èdita, Enrico Pozzi, nuovo Amministratore Delegato di Èdita, Hannes Gasser, CRO di Brandnamic, e Matthias Prader, CFO di Brandnamic.

La joint venture ha un obiettivo dichiarato: creare la prima agenzia italiana full service per l'hospitality, capace di coniugare consulenza strategica finalizzazione digitale e soluzioni software innovative in un solo progetto. La multinazionale Brandnamic Unlimited gode già una notevole esperienza sul campo. Attualmente ha un portafoglio che conta più di 7.000 clienti sul territorio nazionale e internazionale, per un totale di investimenti in adv di 100milioni di euro negli ultimi 5 anni. Albergatore Pro a sua volta è partner di circa 1.000 albergatori distribuiti in tutte le regioni italiane.

Il cuore dell’operazione è proprio il concetto di full service per hotel indipendenti. Un modello che punta a superare la frammentazione con cui gli albergatori sono costretti a confrontarsi ogni giorno. Oggi un hotel indipendente può avere un consulente che definisce la strategia, un’altra società che realizza il sito, un’agenzia che gestisce le campagne pubblicitarie e altri fornitori per software e strumenti digitali. Il risultato è che strategia ed esecuzione rischiano di viaggiare su binari differenti.

Il modello full service nasce per cambiare questo schema: un unico progetto, un’unica regia e competenze specializzate che lavorano verso lo stesso risultato. Dall’analisi iniziale dell’hotel alla definizione del target e del posizionamento, dall’identità del brand alle politiche tariffarie, dal sito internet, alle campagne digitali su motori di ricerca, ai contenuti e alle soluzioni software: ogni passaggio viene progettato come parte della stessa strategia.

In questo modo il punto di partenza non è più il singolo strumento da offrire all’albergatore, ma il risultato da raggiungere. Non semplicemente più visite al sito o più click sulle campagne, quindi, ma più capacità di intercettare il cliente giusto, trasformare l’interesse in prenotazioni e migliorare la redditività dell’hotel.

È questo il significato concreto di agenzia full service: mettere a disposizione degli hotel indipendenti una regia integrata di competenze, tecnologie e strumenti normalmente distribuiti tra interlocutori differenti.



Cosa cambia per gli hotel

La novità dell’operazione sta soprattutto nel modo in cui l’hotel viene accompagnato sul mercato.

Cambia, in particolare, il modo in cui vengono misurati i risultati. Il successo non viene valutato soltanto attraverso click, visite al sito, ma sulla reale capacità di generare prenotazioni, aumentare il prezzo delle camere e migliorare la redditività della struttura.

Per gli hotel indipendenti significa poter contare su un’unica regia, riducendo la distanza tra chi decide la strategia e chi deve trasformarla in azioni concrete. Un modello pensato per permettere anche alle singole strutture di utilizzare in maniera coordinata competenze e tecnologie sempre più importanti per competere con successo sul mercato nazionale e internazionale.