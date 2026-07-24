Rimini, nei nidi raddoppiati i posti per i bambini dai pochi mesi al primo anno di vita

Sono 46 quelli approvati nelle nuove graduatorie pubblicate per il 2026/27. erano 23 nel 2024/2025

In tre anni educativi, Rimini ha raddoppiato i posti dedicati ai lattanti, "la fascia più delicata quella che accoglie i bambini dai pochi mesi al primo anno di vita". Lo riferisce la vicesindaca Chiara Bellini. Dai 23 posti disponibili nel 2024 si arriva oggi ai 46 assegnati per il prossimo anno educativo: "un percorso di crescita che racconta una scelta politica chiara, costruita nel tempo e orientata a rafforzare l’accesso ai servizi 0–3 fin dai primi mesi di vita", prosegue Bellini.

Una strategia che prosegue anche nelle nuove strutture: il nido di via Codazzi ospiterà una sezione dedicata ai più piccoli, "segno di una programmazione che guarda avanti e consolida le basi del sistema educativo dei prossimi anni". "l raddoppio dei posti per i lattanti in tre anni educativi racconta una scelta precisa: mettere al centro i bambini fin dai primi mesi di vita e rafforzare il sistema pubblico dove è più delicato e impegnativo. Parliamo della fascia che richiede più cura, più professionalità, più attenzione. Lo stiamo facendo con un piano di crescita graduale e sostenibile, senza fughe in avanti: pochi posti ogni anno, in diverse strutture del territorio, così che servizi, educatrici e interventi strutturali crescano insieme, in modo armonico e diffuso. È una strada che in Italia non è la più semplice, perché le sezioni lattanti sono le più complesse da attivare e spesso crescono poco. Una sfida che abbiamo accettato per il presente, costruendo le condizioni perché il sistema educativo continui a crescere con qualità e continuità accanto ai bisogni delle famiglie", chiosa Bellini.

I posti assegnati per la sezione lattanti nell’anno educativo 2026/2027 sono 46, così distribuiti:

Nido Cappellini — 14 posti

Nido Peter Pan — 8 posti

Nido Girotondo — 8 posti

Nido Doremi — 8 posti

Nido Pollicino — 8 posti.