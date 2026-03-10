Rimini, nel 2025 le sanzioni al volante sfiorano i 10 milioni di euro

Di questi, quasi 6 investiti nella manutenzione delle strade e delle infrastrutture, nel potenziamento delle attività di controllo e della sicurezza stradale

È di 5,8 milioni la somma investita dall’Amministrazione comunale di Rimini nella manutenzione delle strade e delle infrastrutture, nel potenziamento delle attività di controllo e della sicurezza stradale, attraverso le risorse derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione del Codice della strada. Si tratta del 60% del totale complessivo dei proventi, che per il 2025 sono state pari a 9,9 milioni di euro. Nell’ultima seduta la Giunta comunale ha approvato il rendiconto 2025 e la destinazione delle risorse, in linea con quanto disposto dal nuovo codice della Strada che prevede che le Amministrazioni utilizzino il 50% dei proventi delle sanzioni a specifici capitoli di investimento, a potenziamento della sicurezza stradale. Dei 5,8 milioni da destinare per il 2025, 2,65 milioni sono già stati investiti dall’Amministrazione per interventi di sostituzione e ammodernamento della segnaletica delle strade comunali (1 milione); per il potenziamento dei servizi di controllo sul territorio (52mila euro) attraverso ad esempio l’acquisto dei due nuovi dispositivi di rilevazione automatica delle infrazioni semaforiche in zona via Rimembranze e zona Sant’Aquilina; infine per la riparazione delle pavimentazioni stradali, di manutenzione dei fossi stradali e delle banchine ed a interventi a tutela degli utenti deboli per circa 1,5 milioni (tra cui gli ascensori al sottopasso di via Lagomaggio). A questi numeri si aggiunge la somma – pari a 1,7 milioni - derivante esclusivamente dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, che per legge sono stati destinati al 100% a interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali. I restanti 1,4 milioni saranno destinati sempre a copertura delle azioni e degli interventi previsti dal Codice della Strada, tra manutenzioni, messa in sicurezza e dotazioni a servizio della viabilità del territorio.