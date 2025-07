Rimini nella morsa del maltempo, tra alberi caduti e danni alle linee telefoniche

La fase di allerta sta giungendo al termine, i danni principali causati dalla caduta di piante e alberature

Ore febbrili di lavoro per le squadre della Polizia Locale, Protezione Civile, Vigili del Fuoco e Anthea, intervenute prontamente in risposta ad alcune criticità causate dal maltempo previsto nell'allerta meteo del 16 giugno.

Dal pomeriggio di ieri (lunedì 16 giugno) fino alle prime ore di oggi, Rimini ha registrato una precipitazione di circa 35 mm e raffiche di vento costanti con punte fino a 80 k/h. In alcune zone le raffiche hanno causato alcuni danni agli alberi. Nel territorio riminese non si sono verificati fenomeni di grandine come invece registrati nelle aree circostanti e in alcuni Comuni della provincia.

I danni si sono concentrati principalmente su piccoli rami divelti e foglie che hanno sporcato le strade, prontamente ripulite questa mattina grazie all'intervento delle unità operative di Anthea. La criticità più grande si è verificata per la caduta di rami e alcune alberature che hanno danneggiato la linea telefonica lungo via Covignano, richiedendo l'intervento dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile per la chiusura e la messa in sicurezza di circa 350 metri della via Covignano. Attualmente si sta lavorando per risistemare quel tratto di strada.

A Santa Giustina, il sottopasso di Via Quinto Miglio è stato chiuso per qualche ora a causa di allagamenti, poi riaperto.

Ulteriori danni minori includono la caduta di rami o parti di alberature in altre zone come via Tripoli, via Dario Campana e via Madonna della Scala, prontamente gestiti e risolti nelle ore immediatamente successive, per minimizzare i disagi alla circolazione stradale..

La Protezione Civile e la Polizia Locale rimangono in stato di allerta, monitorando costantemente la situazione per eventuali ulteriori sviluppi. Si invita la cittadinanza a rimanere informata tramite il Rimini Alert System per aggiornamenti in tempo reale riguardo alle emergenze meteo.

L'allerta meteo "gialla" per temporali emessa dalla Protezione Civile regionale dell’Emilia Romagna per la giornata di martedì 17 giugno rimane attiva, con condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali di forte intensità nel settore centro-orientale della regione, in esaurimento nel corso della giornata.