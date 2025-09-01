Rimini, Nember pesca tra i giovani di Serie A: i possibili arrivi

C'è anche Delle Monache: nel 2022 la Sampdoria pagò 1,5 milioni per acquistarlo dal Pescara a soli 17 anni

di Riccardo Giannini

Una vera e propria rivoluzione nelle ultime ore di mercato in casa Rimini Calcio. La società sta abbassando i costi (forse per stare sotto il milione di euro di monte ingaggi, fatto che toglierebbe l'obbligo di cautelarsi con la fideiussione integrativa?) e per questo Parigi è stato ceduto al Latina, Garetto alla Ternana, mentre Ubaldi ha rescisso il contratto per firmare con la Cavese. E nell'ottica di "taglio", il ds Nember è pronto a chiudere trattative per giovani dalla serie A: dall'Empoli, come riferito ieri, arrivano in prestito secco il difensore Moray (2006) e il centrocampista Asmussen (2005). Dopo l'attaccante ex Lazio D'Agostini (2007), a Rimini sono attesi quattro esterni offensivi: dal Lecce il mancino Henri Salooma, finlandese classe 2003, e il 20enne Marco Delle Monache. Quest'ultimo a soli 17 anni, nel 2022, passò dal Pescara alla Sampdoria per 1,5 milioni. Nel 2024 il passaggio al Lecce, dietro corrispettivo di un milione di euro. Delle Monache è un destro che gioca sulla fascia sinistra. Dall'Atalanta Alexandru Capac (2005), nazionalità rumena, trascorsi anche nel vivaio del Torino; infine dal Parma Andrea Gemello (2006). D'Agostini è a titolo definitivo, per gli altri si parla di prestiti gratuiti. Il mercato chiude alle 20, tra meno di un'ora.