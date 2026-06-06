Rimini, nervoso in hotel insospettisce la Polizia: arrestato 50enne con cocaina. Era ricercato dal 2019

L’uomo, notato per il comportamento nervoso, è stato bloccato dalla Squadra Mobile: in stanza cocaina, bilancino e materiale per il confezionamento

E’ stato arrestato dalla Polizia di Rimini, in flagranza di reato, un cinquantenne albanese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo era inoltre ricercato dal 2019 per l’esecuzione di una condanna definitiva per cumulo pene pari a 5 anni di reclusione.

Nella mattinata del 5 giugno, gli investigatori hanno individuato il possibile alloggio dell’uomo presso un hotel di Marina Centro. Nel corso di un servizio di osservazione, hanno notato il soggetto che, con evidente nervosismo, usciva ed entrava più volte dalla struttura ricettiva, riconoscendolo anche grazie ai numerosi e vistosi tatuaggi sulle braccia. Dopo aver accertato, proprio grazie ai tatuaggi che lo rendevano inconfondibile, che fosse regolarmente registrato come ospite dell’albergo, il personale della Squadra Mobile è intervenuto per l’identificazione all’interno della stanza affittata, dove, in bella vista su un tavolino, era presente un involucro in cellophane aperto contenente polvere bianca e alcune dosi, successivamente risultata essere cocaina, insieme a un bilancino di precisione e altro materiale utile al confezionamento dello stupefacente.

L’uomo, a seguito di ulteriori verifiche, è stato trovato complessivamente in possesso di 94 grammi della medesima sostanza.

Accompagnato in Questura, all’esito dei riscontri effettuati sulle impronte digitali, è emerso che a suo carico, con altro nominativo, era pendente dal 2019 un provvedimento di unificazione di pene concorrenti con contestuale decreto di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Rimini, per l’espiazione della pena complessiva di 5 anni, 7 mesi e 9 giorni di reclusione, in relazione a condanne per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti (fatti risalenti al periodo 2004–2015).

L’arrestato, di cittadinanza albanese, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Rimini a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha disposto il rito direttissimo per la convalida dell’arresto.