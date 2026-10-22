Il futuro delle spiagge Rimini, non sarà spiaggia di maxi stabilimenti: due terzi dei progetti saranno "bocciati"

Intanto la prossima settimana saranno pubblici gli esiti dei bandi per 27 zone di arenile non in area demaniale

Novità in vista per le spiagge di Rimini. Nella prossima settimana saranno pubblici gli esiti dei bandi per 27 zone di arenile a Rimini Nord, da Rivabella a Torre Pedrera: spazi che non si trovano in area demaniale, ma privata, in cui si allestiscono ombrelloni e lettini. Le offerte pervenute sono state 38 e, riferisce il Resto del Carlino, la maggioranza dai titolari degli stabilimenti balneari di fronte a queste aree. Si tratta dunque di aste slegate all'applicazione della Bolkestein e alle aste per le concessioni balneari sugli stabilimenti posti su area demaniale: anche in questo ambito ci sono però novità. La spiaggia di Rimini non diventerà infatti un insieme di maxi stabilimenti: da palazzo Garampi trapela la volontà di non approvare tutti gli oltre 30 progetti di macro-aggregazioni presentate al relativo bando aperto ai portatori di interesse, ma un quantitativo inferiore alla decina. Sì alle macro-aggregazioni, ma dove servono e dove sono utili, il mantra ripetuto a palazzo Garampi. I nuovi maxi stabilimenti potranno offrire al pubblico piscine, palestre, terrazze dove pranzare, ma anche strutture temporanee per fare attività sportiva in inverno. E - con licenza - si potrà anche far ballare i propri clienti.