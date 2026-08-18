Rimini, nonostante divieto di avvicinamento si intrufola nel giardino di casa della madre: arrestato

I fatti sono avvenuti a Bellariva

Ieri pomeriggio (17 agosto) la Polizia di Rimini ha arrestato a Bellariva un uomo di nazionalità italiana, per inottemperanza al divieto di avvicinamento alla madre. L'intervento della Volante è scattato alle 17, a seguito di una telefonata della donna, che segnalava la presenza del figlio all'interno del condominio in cui lei abita. Il giovane è indagato per i maltrattamenti subiti dalla madre al culmine di alcuni litigi. La Polizia lo ha sorpreso nel garage, pronto a utilizzare la porta taglia fuoco per accedere alle scale e quindi all'abitazione della donna: aveva scavalcato il muretto di recinzione per introdursi in giardino, mentre non era riuscito ad aprire il portone d'ingresso, in quanto era stata cambiata la serratura. L'uomo è stato quindi fermato e portato in Questura, dove è scattato l'arresto.