La presidente Giovannardi: "Il Rimini Nord Mare, riunito il Forum Deliberativo di Quartiere: viabilità e servizi al centro del confronto"

Si è riunito ieri sera, presso la Sala Comunale di Via Mazzini 22 a Viserba, il Forum Deliberativo di Quartiere n. 1 – Rimini Nord Mare, confermandosi come uno spazio concreto di partecipazione e confronto aperto a tutti i cittadini del territorio. Il forum deliberativo di quartiere è infatti uno strumento di democrazia partecipativa promosso dal Comune di Rimini, che permette ai residenti di discutere i temi che riguardano la vita quotidiana del quartiere, analizzarne le criticità e contribuire in modo attivo alla costruzione di proposte e decisioni condivise.

Nel corso dell’incontro, in attesa delle risposte alle prime delibere approvate nel settembre 2025 e in scadenza il 10 gennaio 2026, il Forum ha affrontato questioni di grande rilevanza per il territorio, con particolare attenzione a Rivabella. Al centro del dibattito, le preoccupazioni legate alla viabilità – anche in vista della futura edificazione del lotto inerente il Piano Particolareggiato di iniziativa privata comparto Rivabella Via Coletti – la carenza di parcheggi e la necessità di interventi di ripristino e messa in sicurezza dei marciapiedi e dell’illuminazione pubblica.

"Come Presidente del Forum Deliberativo di Quartiere, rivolgo un invito a tutte le cittadine e i cittadini ad aderire e partecipare attivamente al Forum – dichiara la presidente Eleonora Giovannardi – perché solo attraverso una partecipazione ampia, informata e condivisa è possibile rafforzare il dialogo con l’Amministrazione comunale e far sì che le esigenze, le proposte e le istanze del territorio trovino un ascolto concreto e realmente rappresentativo". La presidente aggiunge: "Siamo in attesa delle risposte da parte dell’Amministrazione alle prime delibere approvate, che ci auguriamo possano arrivare al più presto".

Il prossimo appuntamento è fissato per il 24 febbraio, quando il Forum incontrerà gli assessori Ridolfi e Morolli, dando avvio a una serie di confronti dedicati all’urbanistica e ai lavori pubblici dal titolo “Verso il PUG: confronti partecipati coi forum di quartiere”. "È una bellissima opportunità per i cittadini per confrontarsi direttamente con l’Amministrazione, che ringrazio – prosegue Giovannardi – su temi fondamentali come il PUG, portando contributi, osservazioni e proposte che nascono dall’esperienza quotidiana del territorio e che possono arricchire in modo concreto il percorso di pianificazione urbanistica della nostra città".

"Il Forum Deliberativo di Quartiere è aperto a tutte e tutti: partecipare significa far sentire la propria voce e contribuire attivamente al futuro del quartiere", chiosa Giovannardi.