Rimini: nuova collocazione per il CPIA. Aule disponibili al "Decio Raggi"

Nuova collocazione per il CPIA grazie alla riorganizzazione degli spazi scolastici

La Giunta comunale di Rimini ha approvato la riorganizzazione di una parte degli spazi della Scuola Primaria “Decio Raggi”, mettendo a disposizione del Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) il secondo piano dell’edificio di via Matteotti.

La decisione nasce dall’esigenza di garantire continuità alle attività del CPIA, la cui sede attuale necessita di interventi di adeguamento da parte dell’ente proprietario, l’Ausl. Una situazione che ha reso necessario individuare, da subito, una collocazione alternativa, adeguata e già agibile, per assicurare lo svolgimento regolare delle lezioni.



La riorganizzazione è frutto non solo delle esigenze contingenti e delle tempistiche immediate, ma di un processo di valutazione, come il monitoraggio demografico degli ultimi anni, che ha evidenziato come il secondo piano della “Decio Raggi” non fosse più utilizzato dall’istituto comprensivo, lasciando disponibili spazi pienamente idonei all’attività scolastica. La loro assegnazione al CPIA non comporta d’altronde alcuna modifica né riduzione degli ambienti destinati alla scuola primaria, che continuerà a operare con la stessa organizzazione e gli stessi standard qualitativi.

« Questa decisione – sottolinea la Vicesindaca con delega alle politiche educative, Chiara Bellini – si inserisce in un percorso di riorganizzazione strategica che, in un’ottica di mutate esigenze legate anche al calo demografico, punta a una gestione più integrata e sostenibile di spazi e servizi dedicati alle diverse realtà educative del territorio. Un supporto prezioso è arrivato anche dai volontari della Protezione Civile di Rimini, a cui va il ringraziamento dell’Amministrazione comunale, che si sono resi disponibili gratuitamente per facilitare le operazioni di trasferimento, permettendo un passaggio rapido e ordinato.».