Rimini, nuova fognatura bianca in zona Tonale–Piante: via libera al progetto da 280mila euro

Rete meteorica potenziata e strade rinnovate: approvato il Dip

Via libera al Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) per il potenziamento della rete di fognatura bianca nella zona di via Tonale e via delle Piante. L’intervento, che interesserà un'area critica per la raccolta delle acque meteoriche, prevede un investimento complessivo di 280mila euro e mira a risolvere le problematiche di smaltimento delle acque piovane attraverso la realizzazione di nuove infrastrutture.

Il progetto prevede opere significative di riqualificazione della rete fognaria con la realizzazione di un nuovo tratto completamente dedicato alla raccolta e allo smaltimento delle acque meteoriche. Gli interventi includono scavi a sezione obbligata per la posa di nuove condotte, progettate con materiali ad alta resistenza meccanica in grado di sopportare i carichi del traffico veicolare. Particolare attenzione sarà riservata alla realizzazione di nuove caditoie che garantiranno un efficiente deflusso delle acque piovane, prevenendo ristagni e allagamenti.

L'intervento non si limiterà al solo potenziamento della rete fognaria, ma prevede anche un'importante opera di riqualificazione della sede stradale. È infatti programmato il rifacimento completo della pavimentazione con consolidamento del manto stradale, utilizzando conglomerati bituminosi di ultima generazione o materiali equivalenti, scelti in base alla classificazione funzionale delle strade interessate e ai livelli di traffico previsti. Saranno inoltre ripristinati lo strato di collegamento e il tappeto d'usura, oltre al rinnovo della segnaletica stradale sia orizzontale che verticale.

L'operazione complessiva ammonta a 280mila euro. I tempi di realizzazione dell'intervento sono stimati in 60 giorni a partire dall'aggiudicazione dei lavori, con conclusione prevista entro settembre 2026.