Rimini: nuova opera di street art dell'artista Noone

In via Augurelli, il nuovo graffito legato al tema della gentilezza

Lo street artist Noone (@nooneonwalls) ha lasciato un segno contemporaneo in via Augurelli a Rimini.

Noone è uno street artist italiano che utilizza la sua arte come forma di provocazione e per stimolare la riflessione su temi sociali e politici rilevanti.

L’opera di via Ritorta a Rimini, segnalata dal gruppo Streetart Italia, è legata al tema della gentilezza, affrontato in modo ironico e moderno. L'opera rappresenta, infatti, un uomo che a cavalcioni su un drone lancia cuori sulla terra.