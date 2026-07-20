Rimini, inaugura la nuova sede di Fratelli d'Italia intitolata a Marcello Bignami

All'inaugurazione atteso il ministro Foti

Sabato 25 luglio, alle ore 10:30, in via Bonsi 21, nel cuore del centro storico di Rimini, sarà inaugurata la nuova sede provinciale di Fratelli d'Italia, intitolata alla memoria di Marcello Bignami, storico dirigente della destra bolognese, di cui ricorre il ventennale della scomparsa. "Con l'apertura di questa sede - dichiara il Consigliere regionale e Coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, Nicola Marcello - diamo al nostro territorio provinciale un punto di riferimento stabile e riconoscibile nel centro di Rimini, un luogo di ascolto, di confronto e di radicamento sul territorio. L'intitolazione al prof. Marcello Bignami è un doveroso omaggio a una figura di grande valore, il cui esempio deve rappresentare un riferimento per l’impegno di tutti in politica". All'inaugurazione saranno presenti il Ministro Tommaso Foti, il Capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei Deputati, Galeazzo Bignami, il Coordinatore regionale di FdI Emilia-Romagna, Michele Barcaiuolo, la deputata Beatriz Colombo, la senatrice Domenica Spinelli, e il Capogruppo di Fratelli d'Italia in Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna, Marta Evangelisti.