Rimini: nuova targa per Lucio Battisti dopo gli atti vandalici

Martedì 9 settembre, l'installazione della nuova targa

Una nuova targa con il nome di Lucio Battisti sarà installata martedì 9 settembre a Rimini, in occasione del 27esimo anniversario dalla morte del cantautore, per sostituire quella divelta da vandali durante il weekend di Ferragosto nella rotonda che porta il suo nome.

La lapide vandalizzata è stata ritrovata tra i cespugli in via Fiume, a poche centinaia di metri dalla rotonda davanti a piazzale Fellini che porta il nome di Battisti dal 15 novembre 2023. Il Comune ha deciso che sarà collocata il giorno stesso, per evitare che ad altri vandali venga l'idea di accanirsi alla vigilia dell'anniversario "Chi ha divelto la targa - dice al giornale Grazia Letizia Veronese, la vedova di Battisti - dimostra di non avere né un briciolo di cultura e storia, né di rispetto. Più che vandali, forse sarebbe il caso di definirli ignoranti".

Veronese ricorda il profondo legame di Battisti con Rimini: "Abbiamo passato insieme anni meravigliosi qui, ci sentivamo sempre in vacanza. Lucio si sentiva proprio bene qui". Il cantautore frequentava spesso l'Embassy ed era amico di Elio Tosi e Gilberto Amati, fondatore dell'Altromondo dove tenne un memorabile concerto il 7 agosto 1970. "Martedì - dice Veronese - mi piacerebbe che tanta gente ricordasse Lucio, anche qui a Rimini, proprio in quel luogo che porta il suo nome". (ANSA).