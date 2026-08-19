Rimini, nuove telecamere a Borgo Marina e potenziamento del sistema di lettura targhe: via libera della giunta

Il progetto "Borgo Marina" prevede ora l'aggiunta di nuove telecamere di contesto, che saranno distribuite in 8 siti

La giunta comunale di Rimini ha approvato il progetto esecutivo delle opere civili necessarie all'impianto di videosorveglianza di Borgo Marina e il Documento di Indirizzo alla Progettazione del progetto "Urban Eye - Potenziamento del sistema di lettura targhe Ocr e videosorveglianza". Nel primo caso si tratta di interventi strettamente collegati alla realizzazione del nuovo impianto di videosorveglianza già programmato dall'Amministrazione comunale. Nel secondo caso si avvia invece un intervento più ampio, inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2026-2028, che porterà il sistema di controllo del territorio a coprire anche alcune aree dei quartieri più decentrati, finora escluse da questo tipo di dotazioni.

A Borgo Marina la Giunta ha dato il via libera alle opere di manutenzione straordinaria che si sono rese necessarie dopo i sopralluoghi condotti insieme all'impresa incaricata dell'impianto di videosorveglianza. Gli interventi serviranno ad adeguare le infrastrutture del quartiere, eliminare interferenze e facilitare la posa delle apparecchiature previste dall'appalto originario. L'area interessata dispone già oggi di 17 telecamere, installate nella zona compresa tra i Bastioni Settentrionali, piazzale Cesare Battisti, via Gambalunga, piazza Ferrari e via Tonini. Il progetto "Borgo Marina" prevede ora l'aggiunta di nuove telecamere di contesto, che saranno distribuite in 8 siti individuati agli incroci tra via Giovanni XXIII e via Mameli, tra via Mameli e via San Nicolò, tra via Roma e via Giovanni XXIII, tra i Bastioni Settentrionali e via Giovanni XXIII, tra via Gambalunga e via Vittime Civili di Guerra, lungo la stessa via Vittime Civili di Guerra, in via Gambalunga all'altezza delle scuole Ferrari e all'incrocio tra via Savonarola e via Ravegnani. Le nuove lavorazioni riguarderanno scavi e posa di tubazioni, realizzazione di pozzetti e adeguamento dei plinti destinati a pali e armadi stradali, in aree pubbliche tra viabilità esistente e zone verdi. Il quadro economico ammonta a 71.500 euro. I lavori, che saranno seguiti da Anthea Srl in qualità di stazione appaltante, avranno una durata massima di 60 giorni.

Sul fronte di "Urban Eye", la Giunta ha invece approvato il documento che definisce obiettivi e requisiti di un intervento da oltre 1,1 milione di euro, interamente finanziato con risorse comunali. Il progetto punta a rafforzare la rete di telecamere di videosorveglianza urbana e i sistemi di lettura targhe, con l'obiettivo di migliorare i controlli sulla circolazione stradale, sostenere le attività di sicurezza urbana e fornire strumenti utili alle indagini delle forze di polizia, che avranno l'esclusiva gestione delle immagini. I nuovi impianti di videosorveglianza e lettura targhe andranno realizzati in parte nei quartieri cittadini, anche esterni al centro città, completamente sprovvisti di un'adeguata copertura del servizio ed in parte in quelle aree in cui si rende necessario implementare il servizio già presente, così da limitare l'impatto sulle pavimentazioni e sull'arredo urbano.

Allo stato attuale del progetto gli interventi di lettura targhe sono previsti in diverse zone, come: viale Euterpe, viale della Repubblica, la statale 16 all'altezza dell'incrocio con la statale 72, via Cina nella zona del Maar, via Osteria Pettini nel Ghetto Piccinelli, via Orsoleto vicino al casello di Rimini Nord, l'incrocio tra via Tolemaide e la statale 16, via Achille Grandi e via Palmiro Togliatti nella zona artigianale di Viserba, viale Barce all'incrocio con via Diredaua, via Emilia al confine con Santarcangelo di Romagna e nel tratto verso la Vecchia Emilia, via Dati all'altezza di via Palotta, via Santa Cristina agli incroci con via Carpi e con San Martino in Venti, l'incrocio tra la statale 72 e l'Ausa, via Circonvallazione Nuova in corrispondenza del cavalcavia Marecchiese, la rotatoria di via Orsoleto, viale San Salvador, la rotatoria di San Vito e la rotatoria di via Rino Beltramini.

A queste postazioni di lettura targhe si affiancherà l'installazione di ulteriori telecamere di contesto. L'intervento si integrerà con i sistemi già attivi o in fase di realizzazione, tra cui Transit Ok, City Vision e il Centro Sicurezza, contribuendo a rendere più capillare la rete di monitoraggio cittadino. Dei circa 1,1 milioni complessivi, circa 611 mila euro sono destinati alla videosorveglianza e circa 501 mila alla lettura targhe.