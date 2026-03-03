Rimini, nuovi materiali per i nidi e le scuole di infanzia: si punta alle attività "green"

La fornitura comprende giochi didattici, materiali per la manipolazione, strumenti per le attività espressive, attrezzature per la psicomotricità

"Un investimento concreto per potenziare le attività in classe e negli spazi indoor dei servizi 0‑6". Così l'amministrazione comunale di Rimini annuncia la fornitura di nuovi materiali educativi destinati ai nidi e alle scuole d’infanzia comunali. "Una scelta mirata che si inserisce nel percorso di valorizzazione del sistema scolastico previsto dal bilancio 2026‑2028 e conferma l’impegno dell’amministrazione nel garantire ambienti di apprendimento ricchi, inclusivi e capaci di rispondere ai bisogni reali delle comunità educative", evidenziano da palazzo Garampi. La fornitura comprende giochi didattici, materiali per la manipolazione, strumenti per le attività espressive, attrezzature per la psicomotricità e ausili utili ai percorsi di educazione ambientale. Risorse pensate per sostenere lo sviluppo motorio, cognitivo e relazionale, oltre alle attività “green” che caratterizzano sempre più la progettazione educativa dei servizi riminesi.

"Non si tratta di investimenti una tantum o estemporanei, ma di un piano frutto del lavoro del coordinamento pedagogico comunale, che ha raccolto le richieste delle educatrici e degli educatori, ascoltato i bisogni delle famiglie e analizzato le necessità specifiche di ogni servizio. Un processo di ascolto e valutazione che ha permesso di definire una fornitura mirata e specializzata (le ditte sono specializzate in materiali educativi e didattici) , capace di rispondere alle esigenze quotidiane delle sezioni e di sostenere la progettazione educativa in tutte le sue dimensioni: gioco, relazione, inclusione, cura dell’ambiente, linguaggi espressivi e sviluppo psicomotorio", evidenzia l'amministrazione comunale, parole a cui fanno seguito quelle delle vicesindaca Chiara Bellini: "La qualità dei servizi educativi passa anche da questo lavoro di raccordo tra coordinamento pedagogico, educatrici, educatori e insegnanti, e dalla disponibilità di ausili piccoli ma importanti per l’organizzazione quotidiana e per il benessere delle bambine e dei bambini. Investire in materiali adeguati significa sostenere la crescita, l’autonomia e le competenze delle nostre comunità educative, rendendo i servizi 0‑6 sempre più accoglienti e capaci di accompagnare ogni percorso di sviluppo".