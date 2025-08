Rimini, nuovo Dup: riqualificazione urbana, impianti sportivi e servizi educativi al centro

Al consiglio comunale illustrato il Dup e approvate le modifiche per la gestione dei nidi

L’illustrazione del Dup, Documento Unico di Programmazione per il triennio 2026-2028, è stato al centro del Consiglio Comunale di ieri, giovedì 31 luglio. Il Documento unico di programmazione è l’atto attraverso il quale l’Ente fissa gli obiettivi strategici e gestionali del triennio, ridefinendo il quadro di azioni sulla base delle linee di mandato dell’Amministrazione.

Quarantadue gli obiettivi operativi per il triennio, aggiornati rispetto al 2024 con l’integrazione o la definizione di interventi ad esempio in ambito di riqualificazione urbana (vedi l’inserimento per il progetto per aree ex Forlani e aree ex Mc Donald’s in viale Vespucci di Marina centro) e di riqualificazione dei poli sportivi cittadini (che comprende la realizzazione del nuovo impianto di atletica, la riqualificazione dello Stadio Romeo Neri e del Palasport Flaminio). Il Dup sarà votato in Consiglio Comunale nella seduta di martedì 5 agosto.

Il Consiglio Comunale ha poi approvato con 21 favorevoli e 7 astenuti la delibera per le modifiche alla convenzione con l'ASP “Valloni Marecchia" per la gestione dei nidi comunali. I nidi "Aquilotto" e "Bruco Verde" passeranno sotto la gestione diretta dei servizi educativi del Comune di Rimini a partire dall'anno educativo 2025/2026. Il nido "Cerchio Magico" continuerà invece ad essere gestito in forma associata con l'Asp.