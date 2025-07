Rimini, nuovo manto sintetico per il centro sportivo del parco Pertini

Approvato dalla Giunta il progetto esecutivo per il rifacimento del manto erboso sintetico: il gestore investirà 29.000 euro

Via libera della giunta comunale di Rimini al rifacimento in manto sintetico del campo da calcetto del centro sportivo del parco Pertini di Rivazzurra.

Il centro sportivo Alba Adriatica, che si estende su una superficie di circa 41.000 metri quadrati, necessitava di un intervento di manutenzione straordinaria per garantire la piena funzionalità e sicurezza delle sue strutture. Il complesso sportivo, strategicamente posizionato in un'area che confina a nord-est con la linea ferroviaria e circondata da lotti residenziali, ospita attualmente due discipline sportive principali, tennis e calcio, oltre a spazi dedicati alle attività ricreative.

L'intervento si è reso necessario a causa del progressivo ammaloramento del manto erboso sintetico del campo da calcetto, che attualmente presenta condizioni tali da compromettere la qualità del servizio offerto agli utenti. La superficie di gioco, delle dimensioni di 40x20 metri per complessivi 800 metri quadrati, necessita di una completa sostituzione per garantire standard di sicurezza e prestazioni adeguate alla pratica sportiva. L'investimento complessivo per la realizzazione dell'intervento ammonta a circa 29.000 euro, che saranno interamente sostenuti dal gestore dell'impianto senza alcun onere per le casse comunali. I lavori sono programmati per iniziare durante l'estate in corso e avranno una durata stimata di 2-3 settimane, permettendo così una rapida conclusione dell'intervento e il ritorno alla piena operatività della struttura.