Rimini, nuovo studentato pronto a settembre: avrà 6 posti in più

Da 23 a 29 e grazie ai privati, la dotazione potrà arrivare a quota 34

Sono più numerosi del previsto i posti letto che saranno disponibili nel nuovo studentato universitario dell’ex Corderia di Viserba. Il sopralluogo tecnico svolto nei giorni scorsi dall’ente regionale per il diritto allo studio universitario, insieme agli uffici comunali, ha infatti confermato che la struttura potrà accogliere 29 studenti, sei in più rispetto ai 23 posti inizialmente previsti.

L’intervento, già presentato pubblicamente dal Comune nei mesi scorsi come tassello fondamentale della rigenerazione dell’area dell’ex Corderia, procede secondo il cronoprogramma: i nuovi alloggi saranno disponibili tra luglio e settembre, in tempo per l’avvio del prossimo anno accademico.

A questo incremento si aggiungono altri 5 posti che saranno messi a disposizione nello stesso periodo grazie a un accordo con il privato Diapason, portando così la dotazione complessiva a 34 posti.

"L’ampliamento dell’offerta abitativa si inserisce nella strategia complessiva di sviluppo del Campus di Rimini, che negli ultimi anni ha rafforzato la propria vocazione ad accogliere studentesse e studenti fuori sede, sia italiani sia internazionali. La sede riminese dell’Università di Bologna è infatti quella con la più alta percentuale di studenti provenienti dall’estero, pari al 22%, secondo i dati ufficiali dell’Ateneo. Un elemento che conferma la crescente attrattività del Campus e che rende ancora più urgente garantire soluzioni abitative adeguate, accessibili e integrate nel tessuto urbano", evidenzia l'amministrazione comunale.

Durante gli incontri tecnici sono inoltre emerse ulteriori disponibilità – che dovranno essere verificate nelle prossime settimane – da parte di proprietarie e proprietari privati e di gestori di strutture ricettive interessati a mettere a disposizione immobili da riconvertire in alloggi per studenti o in forme di studentato diffuso. Le manifestazioni di interesse saranno valutate congiuntamente da Comune, Università ed Ente regionale per il diritto allo studio universitario per verificarne la fattibilità e inserirle in un quadro organico di sviluppo.

"L’aumento dei posti all’ex Corderia è una notizia importante, perché conferma la bontà del lavoro svolto e la volontà di Rimini di investire sul proprio Campus – dichiara la vicesindaca Chiara Bellini –. Il tema dell’abitare universitario è centrale per una città che vuole attrarre studentesse e studenti, ricercatrici e ricercatori da tutto il mondo. La collaborazione con ER.GO e con i privati ci permette di ampliare l’offerta in tempi rapidi e di costruire un sistema più solido, moderno e inclusivo. Sappiamo quanto la disponibilità di alloggi adeguati e a canoni sostenibili sia oggi un fattore determinante nella scelta della sede universitaria: per questo continuiamo a lavorare per aumentare ulteriormente le opportunità abitative e per rendere Rimini una città sempre più accogliente per chi studia e fa ricerca".