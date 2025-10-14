Rimini, occhio alle multe: verrà installato nuovo autovelox in via Melucci

L'amministrazione investirà 147.000 euro per il nuovo dispositivo e per i tre che sostituiranno quelli installati nelle vie Tolemaide, Settembrini ed Euterpe

Arriverà un nuovo autovelox fisso nel comune di Rimini. L'amministrazione comunale ha infatti pubblicato sull'albo pretorio la determina per l'acquisto di quattro dispositivi per il rilevamento della velocità, specificando che tre saranno collocati in sostituzione di quelli esistenti nelle vie Tolemaide, Settembrini ed Euterpe; il quarto sarà invece installato in via Melucci, area nella quale sorgerà il nuovo impianto sportivo con la nuova pista d'atletica. In merito ai tre autovelox da sostituire, si legge nell'atto dell'amministrazione: "Le tre postazioni fisse già esistenti utilizzano ancora la strumentazione originaria installata nel 2015, mai sostituita, ma solo oggetto di interventi di manutenzione nel tempo". Le somme per l'acquisto sono state stanziate nel bilancio di previsione 2025: l'investimento previsto è di oltre 147.000 euro. Il nuovo autovelox dovrebbe entrare in funzione nel 2026.