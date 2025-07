Rimini: occupano abusivamente un hotel chiuso dopo aver forzato la finestra. Denunciati tre ragazzi

I tre occupanti sono stati identificati e successivamente denunciati

Nel pomeriggio di ieri, venerdì 4 luglio, la polizia locale ha denunciato tre persone - due ragazzi e una ragazza - per occupazione abusiva all’interno di un hotel chiuso, nella zona sud della città.

L'intervento, nell'ambito dell'attività di controllo e presidio del territorio da parte della Polizia Locale, è scattato anche a seguito di segnalazioni da parte di alcuni cittadini. Gli agenti del nucleo di sicurezza urbana, insieme a due unità cinofile e a una pattuglia dei Carabinieri, hanno effettuato una perquisizione all’interno dell’albergo, già noto alle forze dell’ordine per essere frequentato da persone che gravitano intorno al mondo della tossicodipendenza. Nonostante fosse stato già chiuso in passato, alcuni individui erano riusciti a forzare una finestra per rientrare nella struttura.

Durante l’operazione, i tre occupanti sono stati identificati e successivamente denunciati. Inoltre, dopo l’intervento, l’edificio è stato nuovamente chiuso e messo in sicurezza per impedire intrusioni.