Consiglio comunale Rimini, via libera alla nuova Casa della Comunità: stanziati anche 500mila euro per il porto canale

Approvata la variazione al bilancio con interventi per il Flaminio, il verde pubblico e la viabilità

Il Consiglio comunale di Rimini riunito ieri sera, giovedì 26 novembre, ha approvato la variazione al bilancio di previsione con l'applicazione dell'avanzo, il protocollo d'intesa con l'Ausl della Romagna per la nuova Casa della Comunità di Rimini Nord e l'ordine del giorno per il ripristino e il potenziamento dell'assistenza medica e infermieristica nella Casa circondariale. Via libera anche al riconoscimento dei debiti fuori bilancio e all'intitolazione di uno spazio pubblico a Giovannino Guareschi.

La seduta si è aperta con il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, approvato con 18 voti favorevoli e 10 contrari, senza astenuti. Il punto successivo, la modifica al Documento unico di programmazione 2026-2028 con le relative variazioni al bilancio di previsione, ha ottenuto 17 voti favorevoli e 11 contrari (zero astenuti). Ricordiamo che con le risorse in conto capitale è stato inserito il lavoro della rimozione e pulizia natanti nel porto canale di Rimini, per 500 mila euro, l'intervento al Flaminio sia per le videocamere di sorveglianza che per l'adeguamento delle sedute, per 250 mila euro. E sono stati inseriti interventi straordinari di verde pubblico per 100 mila euro e l'impianto semaforico di Via Santa Cristina per 60 mila euro.

Con 19 voti favorevoli, nessun contrario e 8 astenuti il Consiglio ha poi approvato il protocollo d'intesa tra il Comune e l'Azienda USL della Romagna per la realizzazione della nuova Casa della Comunità di Rimini Nord. Il progetto rientra nel programma di potenziamento dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria del territorio e nella strategia "Rimini Salute Unica - One Health". Il nuovo presidio sorgerà in via Padre Igino Lega, su un'area comunale di 11.089 metri quadrati individuata insieme all'azienda sanitaria. L'obiettivo è offrire ai residenti della zona nord un punto di riferimento con un accesso più semplice e integrato ai servizi sanitari e sociali, con particolare attenzione alle persone che convivono con patologie croniche o si trovano in condizioni di fragilità.

Sul tema della salute è stato approvato all'unanimità anche l'ordine del giorno dedicato al ripristino e al potenziamento dell'assistenza medica e infermieristica presso la Casa circondariale di Rimini. Un voto condiviso da tutte le forze presenti in aula, che richiama l'attenzione sul diritto alle cure delle persone detenute e sulla necessità di garantire continuità ai servizi sanitari all'interno della struttura.

Ultimo punto all’ordine del giorno, è stata la decisione di intitolare uno spazio pubblico a Giovannino Guareschi, testimone di libertà e valorizzazione della memoria degli internati militari italiani. Questo punto è stato approvato con 23 voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto.



