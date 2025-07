Rimini, oltre 10000 atleti in gara per i Campionati Italiani di Categoria di Danza Sportiva

Laura Lunetta, Presidente della Fidesm: "Rimini sarà il palcoscenico di un grande evento nazionale"

Dal fascino della tradizione regionale al battito urbano della street dance, dalla grazia delle danze accademiche all’energia travolgente di quelle internazionali: è tutto pronto per i Campionati Italiani di Categoria di Danza Sportiva, in programma dal 5 al 13 luglio a Rimini Fiera, organizzati dalla Federazione Italiana Danzasportiva e Sport Musicali (Fidesm).

Attese oltre 40.000 presenze tra tecnici, atleti, appassionati e curiosi. Numeri imponenti anche in pista: più di 11.000 atleti e oltre 15.000 performance negli otto padiglioni.



Gli occhi saranno naturalmente puntati sull’evento principale, il Campionato Italiano di Categoria, ma ad arricchire il programma di Rimini saranno anche altre importanti competizioni: la terza tappa del circuito di Coppa Italia, la SuperCoppa (gara di qualificazione per l’accesso alle competizioni internazionali a titolo), le gare di Play Off e la seconda edizione del Campionato Federale di Pole & Aerial Dance. Il programma delle competizioni coinvolgerà tutte le discipline: dalle danze Standard e Latino Americane al Folk Romagnolo, dalle danze accademiche, al dinamismo del Pole & Aerial Dance, alla Disco Dance, Rock Acrobatico, Danze Orientali, Tap Dance, Boogie Woogie, fino al mondo delle Street Dance, delle Danze Caraibiche, delle Danze Argentine, del Latin Style e della Breaking, che in questa edizione sarà valida anche come prova di selezione per gli Youth Olympic Games di Dakar 2026. Le esibizioni si svolgeranno in solo, duo, coppia e in gruppi da 4 a oltre 50 atleti, valorizzando la varietà tecnica e scenica delle diverse specialità.



“Con i Campionati Italiani di Categoria celebriamo non solo il talento di atleti e atlete, ma anche la ricchezza e la pluralità delle discipline che rendono unica la danza sportiva – ha commentato Laura Lunetta, Presidente della Fidesm -. Rimini sarà il palcoscenico di un grande evento nazionale, capace di coniugare tradizione, innovazione e inclusione, con un’offerta tecnica e artistica ricchissima. La partecipazione straordinaria di migliaia di atleti e spettatori è la testimonianza più autentica della vitalità del nostro movimento: una realtà in continua espansione nel panorama dello sport italiano”.



Un mese da incorniciare per la Federdanza - La manifestazione è promossa dalla Fidesm, l’unico ente riconosciuto dal Coni per la regolamentazione della danza sportiva e degli sport musicali, che oggi coordina 54 discipline con oltre 65.000 tesserati attivi in tutto il territorio nazionale. La Presidente della Fidesm, Laura Lunetta è l’unica donna attualmente nel Presidium della Wdsf, la Federazione Mondiale della Danza Sportiva, ed è stata la più votata nella Giunta Nazionale del Coni tra i membri dirigenti: “Questa elezione, con il maggior numero di suffragi tra i candidati, rappresenta per me la conferma che il valore di una persona può andare oltre ogni considerazione legata al genere, alla popolarità della disciplina o all’anzianità sportiva”, le sue parole al Cpo Giulio Onesti. Trentasette i voti ricevuti in un’assemblea elettiva che ha affidato la guida dello Sport italiano a Luciano Buonfiglio, nuovo Presidente del Coni: “La sua elezione rappresenta un importante successo per l’intero Coni, che ha individuato in uno dei suoi uomini migliori la guida per il quadriennio appena avviato. A livello personale, considero Luciano non solo un amico, ma anche una figura profondamente ispiratrice, per la sua capacità di incarnare i valori del fair play, della moderazione, del dialogo e dell’inclusione: principi che dovrebbero costituire le fondamenta di ogni autentica esperienza sportiva”, le parole di Lunetta.