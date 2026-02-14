Rimini, oltre 1100 oggetti smarriti nel 2025: dal defibrillatore al quadriciclo

Il 16 maggio arriva l'asta comunale

Dal defibrillatore ai droni, dai trolley, agli occhiali, dalle biciclette all’abito elegante conservato nella sua custodia da viaggio, fino al quadriciclo giocattolo. E poi portafogli, chiavi, documenti. Sono alcuni degli oggetti che compongono la lunga lista dei beni rinvenuti nel 2025, un elenco che conta 1123 oggetti catalogati dall’apposito ufficio dell’Economato preposto alla ricezione, custodia, pubblicazione e restituzione dei beni smarriti e rinvenuti da terzi.

Di questi oggetti, 240 sono stati fino ad ora restituiti al legittimo proprietario attraverso il servizio di assistenza a chi smarrisce o ritrova un bene nel territorio comunale.

Chiunque rinvenga degli oggetti smarriti sul territorio del Comune di Rimini, infatti, è obbligato a restituirli al legittimo proprietario e, quando il proprietario è ignoto, gli oggetti vanno consegnati alle forze dell'ordine (PS, Carabinieri, Polizia Locale) che ne rilasciano apposito verbale di rinvenimento che, insieme all’oggetto, viene consegnato all’Economo Comunale.

L'Ufficio oggetti rinvenuti presso l'Economato, è preposto alla ricezione, catalogazione, custodia, pubblicazione, restituzione dei beni smarriti e rinvenuti da terzi, nonché a fornire all'utenza tutta l'assistenza necessaria per l'avvio e gestione delle relative pratiche sino alla restituzione del bene. L'elenco degli oggetti smarriti viene reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line e si trova anche nella pagina web dedicata sul sito del comune di Rimini :https://www.comune.rimini.it/documenti/documenti-tecnici-di-supporto/elenco-oggetti-rinvenuti

Chiunque abbia smarrito o gli sia stato sottratto un oggetto di qualsiasi genere può rivolgersi per informazioni all’economato (gli orari di apertura al pubblico sono pubblicati su sito: https://www.comune.rimini.it/amministrazione/uffici/ufficio-oggetti-rinvenuti

Il magazzino oggetti ingombranti e biciclette rinvenuti si trova in via della Lontra in zona Grotta Rossa dove è possibile prendere visione degli oggetti ingombranti (è aperto solo su appuntamento da concordarsi chiamando il n. telefonico 0541-704343 negli orari di martedì - 11.00 - 13.00; giovedì - 11.00 - 13.00), mentre il magazzino degli oggetti più piccoli si trova nella sede Aquila d’oro.

Il prossimo 16 maggio 2026 verrà organizzata un’asta degli oggetti rinvenuti e non ritirati dai proprietari presso il magazzino comunale di via della Lontra 46, in zona Grotta Rossa.

Gli oggetti, rinvenuti sul territorio e non reclamati entro i termini di legge, saranno alienati tramite asta pubblica con il metodo del 'pubblico banditore' e le offerte dovranno essere superiori al prezzo base stabilito