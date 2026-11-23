Rimini, oltre 1.500 bambini e ragazzi coinvolti nei servizi extrascolastici

Il Comune punta a creare una rete educativa integrata per il triennio 2027-2029, rafforzando centri estivi, post scuola, inclusione e attività pomeridiane

Oltre 1.500 tra bambine e bambini, ragazze e ragazzi coinvolti tra centri estivi, servizi di inclusione, post scuola e attività educative pomeridiane. È da questi numeri che parte il percorso con cui il Comune di Rimini punta a consolidare e sviluppare una rete integrata di servizi extrascolastici, pensata per rispondere alle esigenze delle famiglie, ampliare le opportunità educative e rafforzare l'inclusione.



Si tratta di uno degli indirizzi strategici contenuti nella programmazione del Settore Educazione per il triennio 2027-2029, che prevede il consolidamento delle esperienze avviate negli ultimi anni e la loro progressiva integrazione in un sistema stabile costruito insieme alle istituzioni scolastiche, al Terzo settore e ai servizi sociali.



I numeri fotografano una domanda in crescita. Nell'estate 2026 sono stati 1.162 i beneficiari dei voucher per i centri estivi, ai quali si aggiungono 313 beneficiari di contributi per l'assistenza a minori con disabilità, compresi 53 ragazzi e ragazze con almeno 15 anni coinvolti in percorsi di inclusione e accompagnamento verso l'età adulta.



Tra le esperienze che il Comune intende consolidare c'è anche "Scuole a Settembre", il progetto sperimentale che nel 2026 ha consentito l'apertura delle scuole primarie dal 31 agosto fino all'avvio delle lezioni, coinvolgendo 315 bambini e bambine e offrendo una risposta concreta alle esigenze di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro delle famiglie.



Prosegue inoltre il percorso del post scuola nelle primarie, con servizi mensa e attività pomeridiane che lo scorso anno hanno coinvolto oltre 150 alunni e alunne. Nelle scuole secondarie di primo grado prende invece forma il progetto "Scuola Plus", partito nel settembre 2026 alle scuole Panzini e Di Duccio con circa 100 giornate di attività laboratoriali dedicate allo sviluppo delle competenze trasversali, del pensiero critico e dell'utilizzo consapevole dei social e dell'intelligenza artificiale.



L'obiettivo è passare da una somma di interventi sperimentali a un modello unitario capace di coordinare servizi e progettualità, mantenendo la flessibilità necessaria per adattarsi alle esigenze dei diversi quartieri e delle diverse fasce d'età. Particolare attenzione sarà rivolta ai territori caratterizzati da maggiori fragilità sociali e ai plessi scolastici più esposti agli effetti del calo demografico, nella convinzione che la scuola possa rappresentare sempre più un presidio educativo e di comunità oltre il solo orario delle lezioni.

"I servizi educativi extrascolastici sono oggi uno degli strumenti attraverso cui una comunità può prevenire disuguaglianze e fragilità, sostenere le famiglie e creare opportunità per tutte e tutti", dichiarano la vicesindaca Chiara Bellini e l'assessore alla protezione sociale Kristian Gianfreda. "Per questo vogliamo passare da una logica di singoli progetti a un sistema stabile e integrato, capace di unire politiche educative e sociali. Dai centri estivi al post scuola, dalle progettualità inclusive alle attività laboratoriali, l'obiettivo è rafforzare la presenza educativa nei quartieri e accompagnare bambini, bambine, ragazze e ragazzi nei diversi momenti della crescita".