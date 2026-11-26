Sostegno a scuola Rimini, oltre mezzo milione di euro per l'inclusione scolastica

I contributi per l'anno scolastico 2026-2027 coinvolgono 68 alunni e 13 realtà scolastiche, dalla scuola dell'infanzia alle superiori

II Comune di Rimini ha stanziato i contributi per l'anno 2026, per un intervento che riguarda 68 alunni e interessa 13 realtà scolastiche, dalla scuola dell'infanzia alle scuole secondarie di secondo grado. Tra le scuole coinvolte figurano il Ceis, gli istituti della rete Karis, Sant'Onofrio, le Maestre Pie dell'Addolorata, Maria Ausiliatrice, Beata Vergine del Carmine, Maria Bambina e la scuola dell'infanzia di San Patrignano. L'investimento complessivo, destinato a sostenere i percorsi di inclusione scolastica nelle scuole paritarie e parificate del territorio, supera il mezzo milione di euro sull'intero anno scolastico 2026-2027. Le risorse, spiegano da palazzo Garampi, sono destinate a finanziare gli interventi educativo-assistenziali e di sostegno necessari a garantire l'accesso, la frequenza e la piena partecipazione ai percorsi scolastici degli studenti coinvolti. I contributi vengono assegnati sulla base dei fabbisogni individuati nei tavoli tecnici che coinvolgono scuola, servizi e Azienda sanitaria e possono essere utilizzati dagli istituti sia per il supporto educativo-assistenziale sia per il rafforzamento degli interventi di sostegno previsti nei percorsi individualizzati. Il sistema scolastico paritario del territorio accoglie ogni anno un numero significativo di alunni con disabilità e contribuisce, insieme alle scuole statali, ai servizi educativi e sanitari e alle famiglie, a costruire percorsi di inclusione che consentono a bambini e ragazzi di vivere pienamente la propria esperienza scolastica.