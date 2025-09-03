Rimini omaggia Alberto Sordi con una mostra al Palazzo del Fulgor

“Alberto Sordi: maschera di un vitellone” in esposizione da domani (giovedì 4 settembre)

Ci sono tante immagini che evocano nella memoria collettiva lo straordinario sodalizio artistico tra tra Alberto Sordi e Federico Fellini. Tra tutti, l’apparizione sull’altalena de Lo sceicco bianco sospeso tra cielo e mare e l’abbraccio con il mascherone di cartapesta ne I vitelloni, una delle prime epifanie che punteggiano il cinema di Fellini: quando la maschera crolla e il volto emerge, fragile e smarrito, nel chiarore di un’alba.

Parte da questo stretto legame, che ha permesso all’attore romano di svelare al mondo aspetti del suo talento prima di allora sottovalutati, la mostra “Alberto Sordi: maschera di un vitellone”, che dopo l’allestimento negli spazi del Grand Hotel in occasione della rassegna “La terrazza della Dolce Vita”, arriva al Palazzo del Fulgor, dove sarà inaugurata domani, giovedì 4 settembre, alle ore 18 fino alle 20. Curata da Marco Dionisi Carducci, con la supervisione di Paola Comin, collaboratrice di Sordi, la mostra offre la possibilità di compiere un viaggio nella commedia italiana, con un omaggio all’impareggiabile carriera dell’attore romano fra fotografie, bozzetti, oggetti personali, locandine, sceneggiature, costumi e contributi audiovisivi.