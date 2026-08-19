Rimini omaggia i turisti fedeli: AnnaMarina, in vacanza da neonata di 6 mesi

Sandro iniziò da bambino le vacanze a Rimini: oggi la frequenta da 70 anni

Continuano i momenti dedicati agli ospiti che, da molti anni, scelgono Rimini come luogo delle proprie vacanze: ieri (18 agosto) il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad ha incontrato due turisti particolarmente affezionati alla città. Sandro Mandrelli, da Terni, che frequenta Rimini da 70 anni, e AnnaMaria Ferretti di Bologna, che trascorre le sue vacanze a Rimini da 66 anni. Per Sandro Mandrelli, professore di inglese in pensione, tutto è cominciato nel 1956, quando da bambino fece la prima vacanza in Riviera, insieme alla famiglia. AnnaMaria Ferretti invece arrivò in città quando aveva appena sei mesi e ha continuato a frequentarla grazie alla casa per le vacanze della sua famiglia. Una tradizione che ha poi portato avanti anche da adulta, condividendo l'amore per Rimini con i suoi tre figli. Oggi trascorre qui i mesi estivi, frequentando il Bagno 53 di Marina Centro. Proprio al Bagno 53 di Marina Centro si è svolto il momento di riconoscimento, durante il quale il sindaco ha consegnato ai due ospiti il diploma riservato ai turisti fedeli, insieme ad alcuni omaggi dedicati alla città.