Rimini, operative già 464 telecamere: e ne saranno installate quasi altre 100, ecco dove

Palazzo Garampi svela il piano di potenziamento del sistema di videosorveglianza

Sono 464 le telecamere attive sul territorio del comune di Rimini, 29 quelle con tecnologia Ocr per la lettura automatica delle targhe dei veicoli. A fare il punto è l'amministrazione comunale, a qualche giorno di distanza dall'approvazione, da parte della giunta, del progetto di fattibilità tecnica ed economica di City Vision, intervento per potenziare la rete di videosorveglianza di Rimini con altre 65 telecamere, per un investimento totale di un milione di euro, che saranno collocate nei principali assi di accesso alla città, in particolare la SS16 all'altezza di Grotta Rossa, via Covignano e via Aldo Moro, all'altezza della rotatoria Valentini.

Le 65 si aggiungono alle 28 che saranno installate entro fine 2026: oltre al completamento del primo lotto del parcheggio Marvelli (4 telecamere), sono in programma il progetto Next Stop Rimini (9 telecamere), realizzato nell'ambito degli accordi quadro con la Regione Emilia-Romagna. Il completamento del progetto Borgo Marina (12) e l'installazione di nuove telecamere nell'area di via dei Mille e Porta Galliana (3 telecamere, nell'ambito della terza tranche del progetto Centro Sicurezza del Ministero dell'Interno). In totale gli occhi elettronici saranno quindi 557, ma dal 2027 l'obiettivo è salire di 100 ulteriori unità con "Urban Eye". L'amministrazione comunale aggiungerà quindi cento telecamere tra accessi cittadini, forese, cimiteri, quartieri e la rete del Metromare. A questi si aggiungeranno il secondo lotto del parcheggio Marvelli, la videosorveglianza di Piazza Marvelli con telecamere Ocr e il progetto Hub Urbani, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna. Ulteriori interventi restano collegati alle opere pubbliche in corso, tra cui l'accesso al Parco del Mare da via Vespucci, l'area dell'Rds Stadium, il comparto della Corderia, il sottopasso di via Principe Amedeo e il secondo lotto di Piazzale Carso.

"La videosorveglianza è uno strumento essenziale per la sicurezza dei cittadini e per la prevenzione dei reati sul territorio - dichiara l'assessore alla sicurezza, Juri Magrini -. Ogni nuova telecamera rappresenta un presidio in più a disposizione delle forze dell'ordine, capace di garantire un intervento più rapido nelle situazioni di emergenza e un deterrente concreto contro i comportamenti illeciti. Continueremo a investire in questa direzione, con l'obiettivo di rendere la città sempre più sicura e monitorata in ogni sua parte”.