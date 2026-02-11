Rimini ospita Key 2026: oltre 125.000 mq dedicati a solare, eolico, idrogeno e finanza

L'evento si svolgerà in Fiera dal 4 al 6 marzo

Key, la fiera annuale italiana della transizione energetica, organizzata da Ieg (Italian Exhibition Group), torna alla Fiera di Rimini dal 4 al 6 marzo. Sono attesi più di 1.000 brand espositori, di cui circa il 32% dall'estero, da circa 30 Paesi, e oltre 500 hosted buyer e delegazioni da circa 50 Paesi. Per l'edizione 2026, Key ha ampliato la superficie espositiva, raggiungendo circa 125mila mq lordi e occupando quasi interamente il quartiere fieristico di Rimini con 24 padiglioni, divisi in sette aree tematiche: solare, eolico, idrogeno, efficienza energetica, energy storage, e-mobility e Sustainable City. Oltre 150 eventi, di cui 90 a cura del Comitato Tecnico Scientifico e 18 internazionali, comporranno il programma convegnistico.

Key 2026 farà una panoramica completa sui nuovi modelli di investimento e sulle soluzioni innovative per ridurre i costi in bolletta, mettendo a confronto istituti finanziari, Epc Contractor (le imprese che consegnano impianti chiavi in mano), aziende leader italiane e internazionali, Associazioni e Istituzioni.

L'attenzione al tema della finanza si riflette anche nell'offerta espositiva, con la presenza di un intero padiglione per la prima volta dedicato ad Epc Contractor e finanza, sempre più strategici per la realizzazione di grandi impianti rinnovabili e di storage utility scale, alla luce delle recenti aste del decreto Fer-X e del nuovo meccanismo dell'Energy Release.