Rimini ospita l’attivista palestinese Muhanned Qafesha: un incontro sulla lotta non violenta

Mercoledì 26 novembre alle 20:30 presso la sede Cgil

Mercoledì 26 novembre alle 20:30, Muhanned Qafesha, attivista di Youth Against Settlements (Yas – Young Against Settlements), incontrerà la cittadinanza a Rimini presso la sede della CGIL (via Caduti di Marzabotto, 30).

Youth Against Settlements (Yas) è un gruppo di attivisti palestinesi non violenti con sede a Hebron. L’organizzazione promuove azioni pacifiche contro l’occupazione israeliana della Palestina, basandosi su lotta popolare non violenta e disobbedienza civile. YAS è riconosciuta come ONG presso il Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite.

L’incontro, aperto al pubblico, è promosso da numerose realtà associative e culturali locali: Agesci, Anpi, Associazione Papa Giovanni XXIII, AssoPace Palestina, Auser, CGIL Rimini, Coordinamento Democrazia Costituzionale, Circolo Giustizia e Libertà, Emergency, Federconsumatori Rimini, Il Borgo della Pace, Isur, Itaca, Libera Rimini, L’Ultimo Giorno di Gaza, Pacha Mama, Rete Pace Rimini, Rimini4Gaza e Vite in Transito.