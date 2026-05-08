Rimini, otto residenti dei condomini Ortensia e Mimosa formano nuovo gruppo di volontari

Intanto le Giardiniere civiche completano il labirinto fiorito al nido infanzia Cappellini

Otto residenti dei condomini Ortensia e Mimosa di piazzale Bornaccini hanno costituito un nuovo gruppo civico per prendersi cura dell'area verde comunale racchiusa tra i due palazzi, dando vita a un'esperienza di cittadinanza attiva che ha le sue radici nei giorni del Covid, quando gli abitanti del quartiere avevano cominciato spontaneamente a prendersi curare del verde e abbellire gli spazi comuni. Quella tradizione si rinnova oggi in forma ufficiale: il gruppo ha aderito al progetto del Comune di Rimini sottoscrivendo un patto di collaborazione, che formalizza il rapporto tra l'amministrazione e i cittadini attivi.

I volontari si occuperanno della manutenzione ordinaria del verde, della pulizia degli spazi, della cura del prato, della piantumazione di fiori a bassa manutenzione e del rispetto delle norme per la prevenzione della zanzara tigre, con l'obiettivo di organizzare anche momenti di aggregazione per diffondere le competenze legate alla cura del verde.

Il Comune, attraverso la società Anthea, già impegnata nei servizi di manutenzione urbana, garantirà strumenti e supporto tecnico. Il progetto punta non soltanto a rendere più gradevole lo spazio fisico, ma a rafforzare il senso di comunità, la sicurezza percepita e le occasioni di incontro tra le persone che vivono nella zona.

Nella stessa giornata, il territorio ha registrato un altro segnale concreto di partecipazione civica: le Giardiniere civiche hanno completato il "labirinto fiorito" all'asilo nido Cappellini, un percorso olfattivo e sensoriale di colori e profumi pensato per gli spazi in cui giocano i bambini. Le volontarie, quattro esperte del verde che operano in collaborazione con Anthea, hanno guidato un gruppo di genitori nel riposizionare e rivitalizzare le piante già presenti nella scuola, trasformandole in un labirinto capace di offrire nuovi stimoli sensoriali ai più piccoli, progettato insieme alle maestre.

Come noto le Giardiniere civiche nascono dall'esperienza consolidata dei gruppi Civivo e dall'iniziativa "AdottiAmo Rimini": cittadine che da anni partecipano attivamente alla cura del verde urbano non solo attraverso la manutenzione di aiuole, ma anche attraverso una vera e propria progettazione con fiori e piante, in linea con il regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la rigenerazione dei beni comuni. All'intervento di ieri seguiranno incontri formativi rivolti a genitori e bambini per spiegare le tipologie di piante messe a dimora e le cure che richiedono, coerentemente con la filosofia educativa e di diffusione della cultura del verde che ispira il progetto.