Rimini: ottobre si apre tra musica, cinema, sport e sapori d’autunno. Ecco gli eventi

Dalla Sagra Musicale Malatestiana al Premio Gianluca Vialli, dal Fellini Museum alla Wellness Week: una settimana ricca di appuntamenti tra cultura, memoria, benessere e gastronomia

Dai grandi eventi della Sagra Musicale Malatestiana al ritorno della programmazione in Cineteca e agli appuntamenti nel Salottino del Palazzo del Fulgor, dall’appuntamento che celebra il grande calcio e i suoi protagonisti nel ricordo di Gianluca Vialli alle proposte della Wellness Week, fino alle iniziative dedicate alla memoria della Liberazione della città, senza dimenticare i sapori d’autunno. A Rimini, la settimana che dà il via al mese di ottobre si apre con un variegato calendario di appuntamenti.



Tra gli appuntamenti della Sagra Musicale Malatestiana, martedì 29 settembre torna Parole per la musica, la storica rassegna di guide all’ascolto che accompagna il pubblico alla scoperta dei capolavori del repertorio classico. Al Teatro Galli il musicologo Martino Dondi guiderà gli spettatori in un viaggio nella Quarta Sinfonia di Čajkovskij, svelandone struttura, significati e suggestioni.



Mercoledì 30 settembre la rassegna presenta uno dei suoi progetti speciali con Regola, la performance ideata e interpretata da NicoNote nella chiesa di Santa Maria ad Nives. Ispirata alla figura mistica di Ildegarda di Bingen, l’opera fonde musica elettronica, voce, parola e ascolto immersivo in un’esperienza artistica di grande intensità evocativa.

Il giorno successivo, giovedì 1° ottobre, il Teatro Galli ospita uno degli appuntamenti sinfonici più prestigiosi della stagione: l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, diretta da Stanislav Kochanovsky con il pianista Nikolai Lugansky, protagonista di un programma interamente dedicato a Rachmaninov che accosta il celebre Terzo Concerto per pianoforte alla Seconda Sinfonia.

La musica continua anche lunedì 5 ottobre con un concerto-conferenza dedicato a una figura poco conosciuta ma significativa della storia musicale riminese. L’Accademia Musicale Cristiniana propone un percorso tra i repertori operistici legati al nome della soprano riminese Angelica Quadrelli, ricostruendo atmosfere e vicende della Roma seicentesca attraverso ricerca storica ed esecuzione dal vivo.



La settimana è inoltre segnata dall’ultimo appuntamento delle iniziative per l’82° anniversario della Liberazione di Rimini, che prevede la presentazione del volume di Patrizia Di Luca dedicato allo sfollamento nella Repubblica di San Marino durante la Seconda guerra mondiale e alle reti di solidarietà che sostennero migliaia di persone nei momenti più difficili del conflitto.



Sul fronte sport e benessere, fino al 30 settembre prosegue anche la Wellness Week, la settimana dedicata al movimento e ai sani stili di vita promossa dalla Wellness Foundation e dalla Regione Emilia-Romagna. Sport, attività all’aria aperta, iniziative per famiglie, educazione alimentare e momenti di approfondimento sul benessere psicofisico confermano il ruolo della Romagna come Wellness Valley, territorio simbolo della qualità della vita. Quest’anno doppio appuntamento serale con Wellness Valley Cammina: dalle ore 19.00 alle 20.30 è in programma “Rimini cammina che ti passa”, mentre dalle 21.00 alle 22.30 si svolge la camminata con La Pedivella. Per entrambe le iniziative il ritrovo è presso l’Arco d’Augusto.



Dal 4 al 6 ottobre il Cinema Fulgor di Rimini ospita la prima edizione del Premio Gianluca Vialli, tre giornate dedicate ai valori dello sport, dell'inclusione e della solidarietà nel ricordo del grande campione. Gran finale martedì 6 ottobre con la cerimonia di premiazione che vedrà protagonisti, tra gli altri, Roberto Mancini, Pio Esposito e Fabrizio Ravanelli.



Sul fronte culturale continua la nuova stagione alla Cineteca di Rimini, tornata da fine settembre con una programmazione stabile di prime visioni, proiezioni in lingua originale, festival e rassegne.

Il 1° ottobre prende il via il Premio Burdlaz, concorso dell’Amarcort Film Festival dedicato ai registi under 40 al loro primo lungometraggio, che torna alla Cineteca di Rimini con sei film in gara ispirati all’immaginario felliniano. I tre finalisti accederanno alla fase conclusiva del festival. Il 1° ottobre si parte con la proiezione de Il protagonista di Fabrizio Benvenuto, introdotto da un collegamento con il regista.

Riparte anche il Cinemino, piccolo spazio dedicato ai capolavori di Federico Fellini e ai documentari sulla sua opera all’interno del Palazzo del Fulgor, dove martedì 6 ottobre viene proiettato il film La dolce vita.



Anche il cinema Fulgor di Rimini riapre con la nuova stagione cinematografica. Lunedì 28 settembre è dedicato a Nicolas Winding Refn con la proiezione restaurata in 4K di Drive, seguita da un incontro in streaming con il regista. La serata prosegue con la visione di Her Private Hell, in un appuntamento da non perdere per gli appassionati del cinema d'autore.

Domenica 4 ottobre è proposto Una Storia: proiezione speciale del film presentato alla Mostra del Cinema di Venezia con l'attrice Anna Foglietta in sala per incontrare il pubblico e raccontare il progetto.

Sempre al Fulgor riparte Lunedì del cinefilo, la rassegna dedicata ai grandi classici restaurati in collaborazione con la Cineteca di Bologna. Il 5 ottobre in programma ‘L'infernale Quinlan’ di Orson Welles.

Al Cinema Tiberio riprende la Rassegna La Grande arte al Cinema con l’arrivo del più completo documentario finora realizzato su Caravaggio, frutto di cinque anni di ricerca e lavorazione. Diretto da David Bickerstaff e Phil Grabsky, il film accompagna il pubblico alla scoperta del geniale maestro lombardo ancora oggi enigmatico e rivoluzionario (5 – 6 ottobre).

Il Fellini Museum propone nuovi appuntamenti nel Salottino del Palazzo del Fulgor con Fellini Open:Talk&Book. Martedì 29 settembre Gianfranco Miro Gori presenta ‘Il Circolo del Giudizio: storie di cinema e poesia, televisione e letteratura’ (Sabinae, 2026), in dialogo con Marco Bertozzi e con letture di Elisa Angelini.



Accanto al cinema, proseguono gli incontri di Libri da queste parti alla sala della Cineteca nella Biblioteca Gambalunga, dedicati agli autori e alle autrici della Romagna, che questa settimana ospita Daniela Tagliafico (29 settembre) e Maurizio Ceccarini (2 ottobre).



Venerdì 2 ottobre alla Libreria Feltrinelli Chicco Giuliani presenta invece il suo libro ‘Le strade che prendiamo per sbaglio’ in dialogo con il pubblico e con l'intervento di Lucia Renati.



Lunedì 28 settembre al lapidario del Museo della Città si tiene l’incontro dal titolo Giù le mani dal femminismo dove, attraverso il dialogo tra la filosofa politica Giorgia Serughetti e la giornalista Vera Bessone, si riflette sull’attualità del femminismo, sui diritti di genere e sulla difesa dei valori di uguaglianza, solidarietà e giustizia sociale. L’appuntamento, inserito nella rassegna Parla con lei. Sapienza contro violenza, prende spunto dall’omonimo saggio per analizzare le sfide contemporanee e le trasformazioni del dibattito femminista.



Dal 28 settembre al 4 ottobre l’Ex Cinema Astoria propone una settimana di laboratori, incontri creativi, musica e momenti di socialità aperti a tutte le età. In programma teatro, arti tessili, roller dance, percorsi partecipativi e un omaggio finale a Francesco Guccini tra letture e canzoni il 4 ottobre.



Completano il calendario il Settembre Pedagogico Riminese, con incontri dedicati al tema dello stare bene a scuola, le attività dello Spazio Giovani SO*STA di Santa Giustina e il nuovo ciclo promosso da AUSL Romagna dedicato alla gestione delle emozioni e al benessere psicologico.

Con l’arrivo di ottobre il centro storico si anima con i mercatini e le Fiere d’Autunno. Domenica 4 ottobre tornano le bancarelle, prodotti tipici stagionali e le proposte dedicate ai sapori del territorio.

Dal 1° al 4 ottobre Piazza Cavour si trasforma invece in un suggestivo angolo di Francia grazie al Mercatino Regionale Francese, che porta nel cuore della città profumi, sapori e prodotti tipici d’Oltralpe. Formaggi, vini, croissant appena sfornati, macarons, spezie, profumi della Provenza e artigianato tradizionale animano quattro giornate dedicate alla cultura e alla gastronomia francese.



Il weekend offre inoltre occasioni dedicate alla formazione e all’innovazione con The Mastery Event, in programma il 3 e 4 ottobre alla Fiera di Rimini, per due giornate di incontri e networking rivolte a professionisti, imprenditori e studenti, con focus su leadership, comunicazione, marketing digitale, intelligenza artificiale e sviluppo del business.