Rimini, palo della segnaletica pericolante all’incrocio tra Corso d’Augusto e via Bastioni Settentrionali
Palo stradale pericolante all’incrocio Corso d’Augusto–Bastioni Settentrionali a Rimini: rischio per pedoni e automobilisti.
A cura di Redazione
14 novembre 2025 09:26
Un nostro lettore ci segnala la presenza di un palo con segnale stradale pericolante all’incrocio tra Corso d’Augusto e via Bastioni Settentrionali, nel centro di Rimini. Il sostegno, inclinato e apparentemente instabile, rappresenterebbe un potenziale rischio per pedoni e automobilisti che transitano quotidianamente nella zona.
Invitiamo i cittadini a prestare attenzione e a segnalare eventuali situazioni simili.
