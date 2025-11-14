Rimini, palo della segnaletica pericolante all’incrocio tra Corso d’Augusto e via Bastioni Settentrionali

Palo stradale pericolante all’incrocio Corso d’Augusto–Bastioni Settentrionali a Rimini: rischio per pedoni e automobilisti.

Un nostro lettore ci segnala la presenza di un palo con segnale stradale pericolante all’incrocio tra Corso d’Augusto e via Bastioni Settentrionali, nel centro di Rimini. Il sostegno, inclinato e apparentemente instabile, rappresenterebbe un potenziale rischio per pedoni e automobilisti che transitano quotidianamente nella zona.

Invitiamo i cittadini a prestare attenzione e a segnalare eventuali situazioni simili.

Per inviare foto e segnalazioni potete scrivere al nostro numero WhatsApp 340 880 9485.