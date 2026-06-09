Rimini, parcheggi multipiano al posto degli alberghi dismessi: Della Vista rilancia l'idea

L'imprenditore, presidente di Conflavoro Pmi Rimini: "I privati investano: i turisti cercano qualità e servizi"

Dotare la città di Rimini di nuovi parcheggi riqualificando strutture alberghiere dimesse e obsolete. A rilanciare l'idea è l'imprenditore Corrado Della Vista, presidente Conflavoro Piccole Medie Imprese Rimini, che suggerisce di destinare alcune di queste strutture per la realizzazione di parcheggi multipiano. "Non serve consumare nuovo territorio quando possiamo recuperare, modernizzare e valorizzare ciò che già esiste. Il futuro passa attraverso qualità, sostenibilità, investimenti e capacità di adattarsi ai cambiamenti del mercato", evidenzia Della Vista. Intanto da palazzo Garampi è arrivata una grande novità: il vecchio vincolo alberghiero è stato sostituito dal nuovo vincolo turistico. Della Vista invita i privati a investire, ricordando che i turisti cerchino "qualità, servizi, spazi adeguati, sostenibilità, esperienze e nuove formule di ospitalità".

"Continuare a immaginare che tutte le strutture debbano necessariamente mantenere il modello alberghiero tradizionale rischia di bloccare la riqualificazione e lasciare sul territorio immobili che non trovano più una sostenibilità economica", aggiunge.